День кролика и день права знать: что еще празднуют 28 сентября

Что празднуют в Украине и мире 28 сентября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 28 сентября
День Конфуция
Чествование наследия китайского философа, который заложил основы этики, морали и социальной гармонии. В этот день напоминают о ценностях человечности, взаимного уважения и самосовершенствования, которые пропагандировал Конфуций. Подчеркивается важность образования, знаний и умения учиться во всех сферах жизни.
День города Краматорск
Официальный день, посвященный созданию и развитию одного из крупных промышленных центров на востоке Украины. Отмечается история города, его достижения, а также роль становления индустрии и экономики региона. Это также повод для горожан вспомнить культурное и социальное наследие Краматорска.
День свободы от голода
Международная инициатива, призывающая к борьбе с голодом и бедностью по всему миру. Этот день направлен на повышение осведомленности о важности обеспечения доступа к пище для всех слоев населения. Напоминает о необходимости глобальных усилий по устранению продовольственного неравенства.
Международный день безопасного аборта
Этот день подчеркивает важность доступа к безопасным медицинским услугам в области репродуктивного здоровья. Отмечается право женщин на самостоятельное принятие решений относительно своего тела, включая доступ к медицинским процедурам, которые должны быть безопасными и законными.
Международный день права знать
Призывает к прозрачности и открытости правительствами и организациями в предоставлении информации гражданам. Это важное напоминание о праве каждого иметь доступ к публичным данным, касающимся жизни общества, прав человека и общих общественных вопросов.
Всемирный день борьбы против бешенства
Посвящен повышению осведомленности о предотвращении распространения бешенства и важности вакцинации. Этот день направлен на информирование общественности об опасностях вируса, а также меры безопасности, помогающие сохранить жизнь как людей, так и животных.
Международный день пока
Формальный день, посвященный популяризации поке – блюда гавайской кухни. Поке – это разновидность салата из рыбы, который стал популярен во многих странах мира. Привлекается внимание к традиционной гастрономии и ее влиянию на современные кулинарные тренды.
День города Хмельницкий
Этот день посвящен городу, являющемуся культурным и административным центром региона. Отмечается богатая история города, его роль в развитии Подолья и современных достижений. День является возможностью для горожан почувствовать гордость за свой город и его вклад в общеукраинскую культуру.
Международный день кролика
Этот день привлекает внимание к важности защиты и благополучия кроликов в мире. Инициатива призывает к ответственному отношению к домашним и диким кроликам, а также подчеркивает их роль в природной среде и как домашних животных.
Международный день кружева
Посвящён традиционному ремеслу изготовления кружева, имеющего вековую историю и высокую художественную ценность. Это напоминание о важности сохранения культурного наследия через рукоделие, которое до сих пор остается популярным среди ценителей ручного труда и искусства.
Международный день общего доступа к информации
Официальная дата, подчеркивающая важность общедоступности информации для каждого гражданина. Этот день обращает внимание на право каждого получать информацию, необходимую для принятия решений, влияющих на жизнь общества и общества в целом.
Именины 28 сентября
Каковы сегодня именины: Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна.
Кто из известных людей родился 28 сентября
- 1936 год — украинский литературовед, краевед, историк Гаврила Чернихивский;
- 1941 год – украинский художник-пейзажист, портретист Александр Яловенко;
- 1965 год – украинский судебный эксперт, основатель уникальных методов исследования в отраслях взрывотехники и пожаротехники Александр Матиюк.
Памятные даты 28 сентября
- 1066 — норманны во главе с Вильгельмом Завоевателем вторгаются в Королевство Англия;
- 1538 — происходит битва при Превезе между османским флотом и объединенным флотом некоторых христианских стран Европы;
- 1618 — в Брюсселе открывают первый в мире ломбард;
- 1651 год — между Богданом Хмельницким и Речью Посполитой заключается Белоцерковский мирный договор;
- 1870 год – войска Пруссии захватывают Страсбург;
- 1979 год – прекращено существование СЕНТО – Организации Центрального договора;
- 1999 год – бразильский футболист Рональдо становится послом мира в Косово;
- 2001 год – Кофи Аннан становится Нобелевским лауреатом;
- 2002 год – мать известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне приезжает в Одессу.