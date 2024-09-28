День кролика и день права знать: что еще празднуют 28 сентября

Праздники и события 28 сентября

День Конфуция

Чествование наследия китайского философа, который заложил основы этики, морали и социальной гармонии. В этот день напоминают о ценностях человечности, взаимного уважения и самосовершенствования, которые пропагандировал Конфуций. Подчеркивается важность образования, знаний и умения учиться во всех сферах жизни.

День города Краматорск

Официальный день, посвященный созданию и развитию одного из крупных промышленных центров на востоке Украины. Отмечается история города, его достижения, а также роль становления индустрии и экономики региона. Это также повод для горожан вспомнить культурное и социальное наследие Краматорска.

День свободы от голода

Международная инициатива, призывающая к борьбе с голодом и бедностью по всему миру. Этот день направлен на повышение осведомленности о важности обеспечения доступа к пище для всех слоев населения. Напоминает о необходимости глобальных усилий по устранению продовольственного неравенства.

Международный день безопасного аборта

Этот день подчеркивает важность доступа к безопасным медицинским услугам в области репродуктивного здоровья. Отмечается право женщин на самостоятельное принятие решений относительно своего тела, включая доступ к медицинским процедурам, которые должны быть безопасными и законными.

Международный день права знать

Призывает к прозрачности и открытости правительствами и организациями в предоставлении информации гражданам. Это важное напоминание о праве каждого иметь доступ к публичным данным, касающимся жизни общества, прав человека и общих общественных вопросов.

Всемирный день борьбы против бешенства

Посвящен повышению осведомленности о предотвращении распространения бешенства и важности вакцинации. Этот день направлен на информирование общественности об опасностях вируса, а также меры безопасности, помогающие сохранить жизнь как людей, так и животных.

Международный день пока

Формальный день, посвященный популяризации поке – блюда гавайской кухни. Поке – это разновидность салата из рыбы, который стал популярен во многих странах мира. Привлекается внимание к традиционной гастрономии и ее влиянию на современные кулинарные тренды.

День города Хмельницкий

Этот день посвящен городу, являющемуся культурным и административным центром региона. Отмечается богатая история города, его роль в развитии Подолья и современных достижений. День является возможностью для горожан почувствовать гордость за свой город и его вклад в общеукраинскую культуру.

Международный день кролика

Этот день привлекает внимание к важности защиты и благополучия кроликов в мире. Инициатива призывает к ответственному отношению к домашним и диким кроликам, а также подчеркивает их роль в природной среде и как домашних животных.

Международный день кружева

Посвящён традиционному ремеслу изготовления кружева, имеющего вековую историю и высокую художественную ценность. Это напоминание о важности сохранения культурного наследия через рукоделие, которое до сих пор остается популярным среди ценителей ручного труда и искусства.

Международный день общего доступа к информации

Официальная дата, подчеркивающая важность общедоступности информации для каждого гражданина. Этот день обращает внимание на право каждого получать информацию, необходимую для принятия решений, влияющих на жизнь общества и общества в целом.

Именины 28 сентября

Каковы сегодня именины: Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна.

Кто из известных людей родился 28 сентября

1936 год — украинский литературовед, краевед, историк Гаврила Чернихивский;

1941 год – украинский художник-пейзажист, портретист Александр Яловенко;

1965 год – украинский судебный эксперт, основатель уникальных методов исследования в отраслях взрывотехники и пожаротехники Александр Матиюк.

Памятные даты 28 сентября