День хмарочоса та унікальності ДНК: що ще святкують 3 вересня

Що святкують в Україні та світі 3 вересня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 3 вересня
День хмарочоса
Відзначення архітектурних досягнень людства, зокрема будівництва висотних будівель. Цей день підкреслює важливість інновацій у будівництві та міській інфраструктурі, а також вплив хмарочосів на міський ландшафт і економіку. Він також нагадує про технічні та дизайнерські виклики, пов’язані з будівництвом цих гігантів.
День народження бюстгальтера
Цей день відзначає винахід бюстгальтера, який став важливим елементом жіночого гардероба. Він символізує розвиток моди та еволюцію жіночої білизни, яка за століття змінила свій вигляд та функціональність. Нагадує про те, як цей предмет одягу змінився разом із суспільними уявленнями про комфорт та стиль.
День відкриття унікальності ДНК
Цей день присвячений відкриттю ДНК як основи генетичної інформації, що визначає унікальність кожної живої істоти. Він підкреслює важливість наукових досліджень у розумінні спадковості та розвитку біотехнологій. Також цей день нагадує про етичні питання, що виникають у зв’язку з можливостями маніпуляції генетичним кодом.
Іменини 3 вересня
Які сьогодні іменини: Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса.
Хто з відомих людей народився 3 вересня
- 1879 рік: математик-методист, професор, заслужений діяч науки України від 1944 року Олександр Астряб;
- 1892 рік: український політичний та державний діяч, публіцист, міністр земельних справ УНР Микола Ковалевський;
- 1991 рік: українська поетеса, громадська діячка, ветеранка Олена Герасим’юк.
Пам’ятні дати 3 вересня
- 1189 рік: Річард Левове Серце коронується на англійський престол як Річард I;
- 1384 рік: кастильський король Хуан І знімає облогу з Лісабона через епідемію чуми;
- 1609 рік: англійський мореплавець Генрі Гудзон відкриває гавань, навколо якої згодом виникає Нью-Йорк;
- 1783 рік: завершується американська війна за незалежність, яка тривала від 1775 року;
- 1791 рік: затверджують першу Конституцію у Королівстві Франція;
- 1838 рік: в Києві відкривають Інститут шляхетних дівчат;
- 1864 рік: в Стокгольмі потужний вибух знищує лабораторію Альфреда Нобеля;
- 1912 рік: у Великій Британії починає роботу перший у світі консервний завод;
- 1914 рік: добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, складає присягу на вірність Австро-Угорській імперії;
- 1914 рік: американка Мері Фелпс Джекобс винаходить бюстгальтер;
- 1941 рік: у Дніпрі розпочинає роботу Південний крайовий провід ОУН під керівництвом Святослава Вовка;
- 1943 рік: британські війська під проводом маршала Монтґомері висаджуються на півдні Королівства Італія;
- 1950 рік: перегонами на трасі в Монці (Італія) завершується перший чемпіонат світу «Формула-1»;
- 1953 рік: набуває чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
- 1959 рік: японська корпорація «Соні» починає випуск транзисторних радіоприймачів;
- 1971 рік: проголошують незалежність Катару;
- 1973 рік: у Києві відкривають пам’ятник Лесі Українці;
- 1993 рік: у Масандрі (Республіка Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин і Леонід Кравчук підписують протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту (Масандрівські угоди);
- 1999 рік: у Франції суддя припиняє справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі;
- 2005 рік: збірна України з футболу вперше в своїй історії здобуває право виступити на Кубку Світу;
- 2014 рік: в селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснюють обстріл з реактивних установок «Смерч» та фактично руйнують селище.