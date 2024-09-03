День небоскреба и уникальности ДНК: что еще празднуют 3 сентября

Что празднуют в Украине и мире 3 сентября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Праздники и события 3 сентября
День небоскреба
Празднование архитектурных достижений человечества, в частности строительства высотных зданий. Этот день подчеркивает важность инноваций в строительстве и городской инфраструктуре, а также влияние небоскребов на городской ландшафт и экономику. Он также напоминает о технических и дизайнерских вызовах, связанных со строительством этих гигантов.
День рождения бюстгальтера
Этот день отмечает изобретение бюстгальтера, который стал важным элементом женского гардероба. Он символизирует развитие моды и эволюцию женского белья, которое за века изменило свой вид и функциональность. Напоминает о том, как этот предмет одежды изменился вместе с общественными представлениями о комфорте и стиле.
День открытия уникальности ДНК
Этот день посвящен открытию ДНК как основы генетической информации, определяющей уникальность каждого живого существа. Он подчеркивает важность научных исследований в понимании наследственности и развития биотехнологий. Также этот день напоминает об этических вопросах, возникающих в связи с возможностями манипуляции генетическим кодом.
Именины 3 сентября
Какие сегодня именины: Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей, Петр, Филипп, Роман, Сергей, Василиса.
Кто из известных людей родился 3 сентября
- 1879 год: математик-методист, профессор, заслуженный деятель науки Украины с 1944 года Александр Астряб;
- 1892 год: украинский политический и государственный деятель, публицист, министр земельных дел УНР Николай Ковалевский;
- 1991 год: украинская поэтесса, общественный деятель, ветеран Елена Герасимьюк.
Памятные даты 3 сентября
- 1189 год: Ричард Львиное Сердце короновался на английский престол как Ричард I;
- 1384 год: кастильский король Хуан I снимает осаду с Лиссабона из-за эпидемии чумы;
- 1609 год: английский мореплаватель Генри Гудзон открывает гавань, вокруг которой впоследствии возникает Нью-Йорк;
- 1783 год: завершается американская война за независимость, которая длилась с 1775 года;
- 1791 год: утверждают первую Конституцию в Королевстве Франция;
- 1838 год: в Киеве открывают Институт благородных девиц;
- 1864 год: в Стокгольме мощный взрыв уничтожает лабораторию Альфреда Нобеля;
- 1912 год: в Великобритании начинает работу первый в мире консервный завод;
- 1914 год: добровольческий легион Украинских Сечевых Стрельцов (УСС), созданный во Львове в августе, приносит присягу на верность Австро-Венгерской империи;
- 1914 год: американка Мэри Фелпс Джекобс изобретает бюстгальтер;
- 1941 год: в Днепре начинает работу Южный краевой провод ОУН под руководством Святослава Вовка;
- 1943 год: британские войска под руководством маршала Монтгомери высаживаются на юге Королевства Италия;
- 1950 год: гонками на трассе в Монце (Италия) завершается первый чемпионат мира «Формула-1»;
- 1953 год: вступает в силу Европейская Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод;
- 1959 год: японская корпорация «Сони» начинает выпуск транзисторных радиоприемников;
- 1971 год: провозглашается независимость Катара;
- 1973 год: в Киеве открывают памятник Лесе Украинке;
- 1993 год: в Массандре (Республика Крым) президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписывают протокол об урегулировании конфликта вокруг Черноморского флота (Массандровские соглашения);
- 1999 год: во Франции судья прекращает дело против 9 папарацци, которые преследовали машину с британской принцессой Дианой в ночь ее гибели;
- 2005 год: сборная Украины по футболу впервые в своей истории получает право выступить на Кубке Мира;
- 2014 год: в селе Победа на Луганщине российские боевики осуществляют обстрел из реактивных установок «Смерч» и фактически разрушают поселок.