День каліграфії та ящірки: свята та події 14 серпня

Свята 14 серпня

Всесвітній день каліграфії

Цей день присвячений мистецтву гарного письма та його історії, яка налічує тисячоліття. Каліграфія, що походить від грецьких слів «kalós» (красиво) і «grafí» (писати), поєднує лист і образотворче мистецтво. Вона має різні стилі та традиції, що розвивалися в різних культурах, таких як західноєвропейська, азіатська, китайська, японська та ісламська каліграфія.

Всесвітній день ящірки

Це свято розпочато групою ентузіастів-герпетологів та любителів дикої природи. Мета цього дня – змінити негативне ставлення до ящірок та підвищити поінформованість про їх важливу роль у природних екосистемах. Ящірки є одними з численних наземних хребетних і відіграють важливу роль у різних екосистемах, виступаючи як хижаки та індикатори стану довкілля. Наприклад, комодський варан може досягати довжини 3 метрів, тоді як круглопалий гекон з Вест-Індії має довжину всього 16 мм.

Пам’ятні дати 14 серпня

1385 рік – португальці розбивають кастильців у битві при Алжубарроті;

1457 рік – друкують першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома (близько 3 років після Йоганна Гутенберга);

1880 рік – закінчують спорудження знаменитого собору в Кельні (будівля розпочато 1248);

1919 рік – частини 2-го корпусу Української Галицької Армії, ганяючи перед собою Таращанську бригаду червоних Василя Боженка, набувають Старокостянтинів;

1936 рік – на Олімпійських іграх у Берліні вперше проходять змагання з баскетболу;

1947 рік – Пакистан та Індія здобувають незалежність від Великобританії;

1992 рік – починається грузино-абхазький конфлікт;

2013 рік – сотні вбитих та тисячі поранених у Каїрі після розгону силовиками таборів протестувальників проти військового перевороту.

Цього дня народилися: