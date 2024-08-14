День каллиграфии и ящерицы: праздники и события 14 августа

Сегодня, в среду, 14 августа 2024 года, – 903-й день войны в Украине. А еще это Всемирный день каллиграфии. До Нового года осталось 139 дней.
Праздники 14 августа
Всемирный день каллиграфии
Этот день посвящен искусству красивого письма и его истории, насчитывающей тысячелетия. Каллиграфия, происходящая от греческих слов «kalós» (красиво) и «grafí» (писать), сочетает в себе письмо и изобразительное искусство. Она имеет разные стили и традиции, которые развивались в разных культурах, таких как западноевропейская, азиатская, китайская, японская и исламская каллиграфия.
Всемирный день ящерицы
Этот праздник был начат группой энтузиастов-герпетологов и любителей дикой природы. Цель этого дня – изменить негативное отношение к ящерицам и повысить осведомленность об их важной роли в природных экосистемах. Ящерицы являются одними из многочисленных наземных позвоночных и играют важную роль в различных экосистемах, выступая как хищники и индикаторы состояния окружающей среды. К примеру, комодский варан может достигать длины 3 метров, тогда как круглопалый геккон из Вест-Индии имеет длину всего 16 мм.
Памятные даты 14 августа
- 1385 год – португальцы разбивают кастильцев в битве при Алжубарроте;
- 1457 год – печатают первую книгу, дата выхода в свет которой точно известна (около 3 лет после Иоганна Гутенберга);
- 1880 год – заканчивают сооружение знаменитого собора в Кельне (строение начато 1248);
- 1919 год – части 2-го корпуса Украинской Галицкой Армии, гоня перед собой Таращанскую бригаду красных Василия Боженко, приобретают Староконстантинов;
- 1936 год – на Олимпийских играх в Берлине впервые проходят соревнования по баскетболу;
- 1947 год – Пакистан и Индия обретают независимость от Великобритании;
- 1992 год – начинается грузино-абхазский конфликт;
- 2013 год – сотни убитых и тысячи раненых в Каире после разгона силовиками лагерей протестующих против военного переворота.
В этот день родились:
- 1873 год – выдающийся деятель западноукраинского физкультурно-спортивного движения конца XIX – первой половины ХХ века Иван Боберский;
- 1892 год – украинский художник, представитель школы «бойчукистов» Иван Липкивский;
- 1945 год – украинский политик, 3-й Министр обороны Украины, директор Аэрокосмического института Валерий Шмаров.