Новости Одессы и Одесской области

День каллиграфии и ящерицы: праздники и события 14 августа

День каллиграфии и ящерицы: праздники и события 14 августа

Сегодня, в среду, 14 августа 2024 года, – 903-й день войны в Украине. А еще это Всемирный день каллиграфии. До Нового года осталось 139 дней.

Праздники 14 августа

Всемирный день каллиграфии

Этот день посвящен искусству красивого письма и его истории, насчитывающей тысячелетия. Каллиграфия, происходящая от греческих слов «kalós» (красиво) и «grafí» (писать), сочетает в себе письмо и изобразительное искусство. Она имеет разные стили и традиции, которые развивались в разных культурах, таких как западноевропейская, азиатская, китайская, японская и исламская каллиграфия.

Всемирный день ящерицы

Этот праздник был начат группой энтузиастов-герпетологов и любителей дикой природы. Цель этого дня – изменить негативное отношение к ящерицам и повысить осведомленность об их важной роли в природных экосистемах. Ящерицы являются одними из многочисленных наземных позвоночных и играют важную роль в различных экосистемах, выступая как хищники и индикаторы состояния окружающей среды. К примеру, комодский варан может достигать длины 3 метров, тогда как круглопалый геккон из Вест-Индии имеет длину всего 16 мм.

Памятные даты 14 августа

  • 1385 год – португальцы разбивают кастильцев в битве при Алжубарроте;
  • 1457 год – печатают первую книгу, дата выхода в свет которой точно известна (около 3 лет после Иоганна Гутенберга);
  • 1880 год – заканчивают сооружение знаменитого собора в Кельне (строение начато 1248);
  • 1919 год – части 2-го корпуса Украинской Галицкой Армии, гоня перед собой Таращанскую бригаду красных Василия Боженко, приобретают Староконстантинов;
  • 1936 год – на Олимпийских играх в Берлине впервые проходят соревнования по баскетболу;
  • 1947 год – Пакистан и Индия обретают независимость от Великобритании;
  • 1992 год – начинается грузино-абхазский конфликт;
  • 2013 год – сотни убитых и тысячи раненых в Каире после разгона силовиками лагерей протестующих против военного переворота.

В этот день родились:

  • 1873 год – выдающийся деятель западноукраинского физкультурно-спортивного движения конца XIX – первой половины ХХ века Иван Боберский;
  • 1892 год – украинский художник, представитель школы «бойчукистов» Иван Липкивский;
  • 1945 год – украинский политик, 3-й Министр обороны Украины, директор Аэрокосмического института Валерий Шмаров.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua