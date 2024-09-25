День фармацевту та свято мрії: що відзначають сьогодні, 25 вересня

Свята 25 вересня

Всесвітній день фармацевта

Це свято було засноване Міжнародною фармацевтичною федерацією (FIP) у 2009 році. Метою цього дня є наголосити на важливості ролі фармацевтів у системі охорони здоров’я та їх внесок у покращення здоров’я населення по всьому світу.

Фармацевти не тільки видають ліки, а й консультують пацієнтів щодо правильного застосування медикаментів, перевіряють рецепти, підбирають аналоги та займаються науковими дослідженнями у галузі фармації. Їхня робота надзвичайно важлива для забезпечення ефективного та безпечного лікування.

Всесвітній день легень

Це свято розпочато у 2016 році з ініціативи Мічіакі Місіми, президента Кіотської асамблеї FIRS (Федерації міжнародних респіраторних товариств). Метою цього дня є підвищення поінформованості про важливість здоров’я легень та профілактику захворювань, пов’язаних із дихальною системою. Цей день є особливо актуальним у наш час через забруднення навколишнього середовища, куріння та інших факторів, що негативно впливають на здоров’я легень. Тематика дня спрямована на поширення інформації про підтримку здоров’я легень, профілактику захворювань та важливість регулярних медичних оглядів.

Міжнародний день поінформованості про атаксію

Атаксія – клінічний симптом, що характеризується порушенням координації рухів через ураження нервової системи, зокрема мозочка. Атаксія може бути наслідком різних причин, таких як інсульт, нестача вітаміну B12 або генетична схильність. Вона не є самостійним захворюванням, а симптомом, який може супроводжувати понад 300 різних дегенеративних процесів.

Всесвітній день мрії

Це свято розпочато американкою Озіомі Егвуонву у 2012 році. Метою цього дня є надихнути людей у ​​всьому світі мріяти, ставити перед собою велику мету і працювати над їх досягненням. Мрії відіграють важливу роль у нашому житті, допомагаючи нам формувати бачення майбутнього, мотивуючи до дій та надаючи сенс нашому існуванню. Відомі мрійники, такі як Леонардо да Вінчі та Альберт Ейнштейн, досягли великих успіхів завдяки своїм мріям та прагненням.

День жіночого здоров’я та фітнесу

Це свято випадає на останню середу вересня. Це найбільша щорічна подія в США, спрямована на зміцнення здоров’я жінок різного віку. Метою цього дня є підвищення поінформованості про важливість здоров’я та фітнесу для жінок, а також заохочення їх активного способу життя, здорового харчування та регулярних медичних оглядів. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як фітнес-заняття, семінари з харчування, медичні обстеження та інші активності, які допомагають жінкам дбати про своє здоров’я.

Всесвітній день шкільного молока

Це свято розпочато Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) у 2000 році. Метою цього дня є підвищення обізнаності про користь молока для здоров’я дітей та важливість програм шкільного харчування, які забезпечують учнів молоком. Молоко є важливим джерелом поживних речовин, таких як кальцій, вітамін D та білок, що сприяють здоровому зростанню та розвитку дітей.

Пам’ятні дати 25 вересня

256 рік – Марк Клавдій Тацит стає римським імператором за рішенням сенату;

1396 – Османські війська на чолі з Баязетом I розгромлюють армію хрестоносців угорського короля Сигізмунда у Нікополя;

1493 рік – Христофор Колумб вдруге відпливає до Америки;

1555 рік – протестантство набуває офіційного статусу релігії за умовами Аугсбурзького світу;

1789 рік – генерал Хосе де Рібас завойовує османську фортецю Хаджі-Бей (майбутню Одесу);

1789 рік – Конгрес Сполучених Штатів підтримує 10 поправок до Конституції, що увійшли до історії як Білль про права;

1914 рік – бойове хрещення Легіону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяника;

1932 рік – іспанській Каталонії надають автономію з правом мати свій прапор, державну мову та парламент;

1943 рік – починається Дніпровська повітряно-десантна операція, що закінчилася розгромом;

1960 рік – США спускають на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз;

1989 рік – Верховна Рада Литви оголошує приєднання республіки до СРСР у 1940 році незаконним;

1992 рік – відкривають канал Рейн-Майн-Дунай, який поєднав Чорне та Північне моря;

2020 рік – авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвим, внаслідок якої загинули 26 людей.

Хто народився цього дня