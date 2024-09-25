День фармацевта и праздник мечты: что отмечают сегодня, 25 сентября

Праздники 25 сентября

Всемирный день фармацевта

Этот праздник был основан Международной фармацевтической федерацией (FIP) в 2009 году. Целью этого дня является подчеркнуть важность роли фармацевтов в системе здравоохранения и их вклад в улучшение здоровья населения по всему миру.

Фармацевты не только выдают лекарства, но и консультируют пациентов по правильному применению медикаментов, проверяют рецепты, подбирают аналоги и занимаются научными исследованиями в области фармации. Их работа чрезвычайно важна для обеспечения эффективного и безопасного лечения.

Всемирный день легких

Этот праздник был начат в 2016 году по инициативе Мичиаки Миссимы, президента Киотской ассамблеи FIRS (Федерации международных респираторных обществ). Целью этого дня является повышение осведомленности о важности здоровья легких и профилактике заболеваний, связанных с дыхательной системой. Этот день особенно актуален в наше время из-за загрязнения окружающей среды, курения и других факторов, негативно влияющих на здоровье легких. Тематика дня направлена на распространение информации о поддержании здоровья легких, профилактике заболеваний и важности регулярных медицинских осмотров.

Международный день осведомленности об атаксии

Атаксия – клинический симптом, характеризующийся нарушением координации движений из-за поражения нервной системы, в частности мозжечка. Атаксия может являться следствием различных причин, таких как инсульт, недостаток витамина B12 или генетическая предрасположенность. Она не является самостоятельным заболеванием, а симптомом, который может сопровождать более 300 различных дегенеративных процессов.

Всемирный день мечты

Этот праздник был начат американкой Озиоми Эгвуонву в 2012 году. Целью этого дня является вдохновить людей во всем мире мечтать, ставить перед собой большие цели и работать над их достижением. Мечты играют важную роль в нашей жизни, помогая нам формировать видение будущего, мотивируя к действиям и придавая смысл нашему существованию. Известные мечтатели, такие как Леонардо да Винчи и Альберт Эйнштейн, добились больших успехов благодаря своим мечтам и стремлениям.

День женского здоровья и фитнеса

Этот праздник выпадает на последнюю среду сентября. Это самое большое ежегодное событие в США, направленное на укрепление здоровья женщин всех возрастов. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности здоровья и фитнеса для женщин, а также поощрение их активного образа жизни, здорового питания и регулярных медицинских осмотров. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как фитнес-занятия, семинары по питанию, медицинские обследования и другие активности, которые помогают женщинам заботиться о своем здоровье.

Всемирный день школьного молока

Этот праздник был начат Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в 2000 году. Целью этого дня является повышение осведомленности о пользе молока для здоровья детей и важность программ школьного питания, обеспечивающих учащихся молоком. Молоко является важным источником питательных веществ, таких как кальций, витамин D и белок, способствующие здоровому росту и развитию детей.

Памятные даты 25 сентября

256 год – Марк Клавдий Тацит становится римским императором по решению сената;

1396 год – Османские войска во главе с Баязетом I разгромляют армию крестоносцев венгерского короля Сигизмунда у Никополя;

1493 год – Христофор Колумб второй раз отплывает в Америку;

1555 год – протестантство приобретает официальный статус религии по условиям Аугсбургского мира;

1789 год – генерал Хосе де Рибас завоевывает османскую крепость Хаджи-Бэй (будущую Одессу);

1789 год – Конгресс Соединенных Штатов поддерживает 10 поправок к Конституции, вошедших в историю как Билль о правах;

1914 год – боевое крещение Легиона Украинских Сечевых Стрельцов Семенюка возле Сяника;

1932 год – испанской Каталонии предоставляют автономию с правом иметь свой флаг, государственный язык и парламент;

1943 год – начинается Днепровская воздушно-десантная операция, закончившаяся разгромом;

1960 год – США спускают на воду первый атомный авианосец Энтерпрайз;

1989 год – Верховный Совет Литвы объявляет присоединение республики к СССР в 1940 году незаконным;

1992 год – открывают канал Рейн-Майн-Дунай, соединивший Черное и Северное моря;

2020 год – авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевым, в результате которой погибли 26 человек.

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