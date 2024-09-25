Новости Одессы и Одесской области

День фармацевта и праздник мечты: что отмечают сегодня, 25 сентября

День фармацевта и праздник мечты: что отмечают сегодня, 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, в Украине и в мире отмечают Всемирный день фармацевта и еще много других интересных праздников. До Нового года осталось 97 дней.

Праздники 25 сентября

Всемирный день фармацевта

Этот праздник был основан Международной фармацевтической федерацией (FIP) в 2009 году. Целью этого дня является подчеркнуть важность роли фармацевтов в системе здравоохранения и их вклад в улучшение здоровья населения по всему миру.

Фармацевты не только выдают лекарства, но и консультируют пациентов по правильному применению медикаментов, проверяют рецепты, подбирают аналоги и занимаются научными исследованиями в области фармации. Их работа чрезвычайно важна для обеспечения эффективного и безопасного лечения.

Всемирный день легких

Этот праздник был начат в 2016 году по инициативе Мичиаки Миссимы, президента Киотской ассамблеи FIRS (Федерации международных респираторных обществ). Целью этого дня является повышение осведомленности о важности здоровья легких и профилактике заболеваний, связанных с дыхательной системой. Этот день особенно актуален в наше время из-за загрязнения окружающей среды, курения и других факторов, негативно влияющих на здоровье легких. Тематика дня направлена на распространение информации о поддержании здоровья легких, профилактике заболеваний и важности регулярных медицинских осмотров.

Международный день осведомленности об атаксии

Атаксия – клинический симптом, характеризующийся нарушением координации движений из-за поражения нервной системы, в частности мозжечка. Атаксия может являться следствием различных причин, таких как инсульт, недостаток витамина B12 или генетическая предрасположенность. Она не является самостоятельным заболеванием, а симптомом, который может сопровождать более 300 различных дегенеративных процессов.

Всемирный день мечты

День мечты

Этот праздник был начат американкой Озиоми Эгвуонву в 2012 году. Целью этого дня является вдохновить людей во всем мире мечтать, ставить перед собой большие цели и работать над их достижением. Мечты играют важную роль в нашей жизни, помогая нам формировать видение будущего, мотивируя к действиям и придавая смысл нашему существованию. Известные мечтатели, такие как Леонардо да Винчи и Альберт Эйнштейн, добились больших успехов благодаря своим мечтам и стремлениям.

День женского здоровья и фитнеса

Этот праздник выпадает на последнюю среду сентября. Это самое большое ежегодное событие в США, направленное на укрепление здоровья женщин всех возрастов. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности здоровья и фитнеса для женщин, а также поощрение их активного образа жизни, здорового питания и регулярных медицинских осмотров. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как фитнес-занятия, семинары по питанию, медицинские обследования и другие активности, которые помогают женщинам заботиться о своем здоровье.

Всемирный день школьного молока

Этот праздник был начат Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в 2000 году. Целью этого дня является повышение осведомленности о пользе молока для здоровья детей и важность программ школьного питания, обеспечивающих учащихся молоком. Молоко является важным источником питательных веществ, таких как кальций, витамин D и белок, способствующие здоровому росту и развитию детей.

Памятные даты 25 сентября

  • 256 год – Марк Клавдий Тацит становится римским императором по решению сената;
  • 1396 год – Османские войска во главе с Баязетом I разгромляют армию крестоносцев венгерского короля Сигизмунда у Никополя;
  • 1493 год – Христофор Колумб второй раз отплывает в Америку;
  • 1555 год – протестантство приобретает официальный статус религии по условиям Аугсбургского мира;
  • 1789 год – генерал Хосе де Рибас завоевывает османскую крепость Хаджи-Бэй (будущую Одессу);
  • 1789 год – Конгресс Соединенных Штатов поддерживает 10 поправок к Конституции, вошедших в историю как Билль о правах;
  • 1914 год – боевое крещение Легиона Украинских Сечевых Стрельцов Семенюка возле Сяника;
  • 1932 год – испанской Каталонии предоставляют автономию с правом иметь свой флаг, государственный язык и парламент;
  • 1943 год – начинается Днепровская воздушно-десантная операция, закончившаяся разгромом;
  • 1960 год – США спускают на воду первый атомный авианосец Энтерпрайз;
  • 1989 год – Верховный Совет Литвы объявляет присоединение республики к СССР в 1940 году незаконным;
  • 1992 год – открывают канал Рейн-Майн-Дунай, соединивший Черное и Северное моря;
  • 2020 год – авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевым, в результате которой погибли 26 человек.

Кто родился в этот день

  • 1644 – голландский астроном Оле Ремер, который первый измерил скорость света;
  • 1866 – американский генетик Томас Гант Морган;
  • 1932 – украинский оперный певец Анатолий Соловьяненко;
  • 1944 – Американский актер и кинопродюсер Майкл Кирк Дуглас;
  • 1969 – британская актриса Кэтрин Зета Джонс;
  • 1984 год – украинская волейболистка Татьяна Козлова;
  • 1992 год – украинская художественная гимнастка Юлия Слободян;
  • 1993 год – украинский пловец Максим Шемберев.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua