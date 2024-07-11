День ефірних олій та народонаселення: свята та події 11 липня

Свята 11 липня

Міжнародний день ефірних олій

Це свято присвячене визнанню переваг та використанню ефірних олій. Ефірні олії можна наносити безпосередньо на шкіру або використовувати іншими способами. Широкий асортимент ефірних олій, отриманих із різних видів рослин, дозволяє отримати різноманітні аромати та відтінки.

День пам’яті жертв геноциду жителів Сребрениці в Європейському союзі

Цей день приурочений до однієї з найвідоміших та найкривавіших подій розпаду Югославії 1991-1999 років. Геноцид у Сребрениці стався 1995 року, коли боснійські серби захопили місто 11 липня, а наступними днями вбили близько 8000 мусульманських чоловіків та підлітків. Це страшний акт масового вбивства, що залишив глибокий слід історія Європи.

Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни

Він покликаний підвищити обізнаність та поінформувати суспільство про довгострокові ризики, пов’язані з вживанням бензодіазепінів. Бензодіазепіни – це клас психоактивних речовин, які допомагають заспокоїтися та полегшити засинання, зменшують тривожність та напруженість, знижують рівень тривожності. Але вони викликають залежність.

Всесвітній день населення

Це свято розпочато Організацією Об’єднаних Націй у 1989 році на згадку про День п’яти мільярдів – 11 липня 1987 року. Саме цього дня чисельність населення Землі перевищила 5 мільярдів людей. Щороку Всесвітній день населення має певну тематику. Наприклад, у певні роки він був присвячений навчанню дівчат, плануванню майбутнього, ролі чоловіків у справі охорони здоров’я матері, молоді та рівності.

11 липня: цей день в історії

1533 рік – відбувається битва золотих шпор;

1533 рік – папа Климент VII оголошує, що шлюб короля Англії Генріха VIII та Катерини Арагонської все ще дійсний і відлучає короля від церкви;

1576 рік – англійська експедиція Мартіна Фробішера відкриває Гренландію;

1657 рік – відбувається битва під Магеровим;

1700 рік – засновують Берлінську академію наук;

1888 рік – у Києві на Софійській площі у рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкривають пам’ятник Богдану Хмельницькому;

1943 рік – кульмінація Волинської трагедії;

1944 рік – засновують Українську Головну Визвольну Раду – політичний провід УПА;

2008 рік – компанія Apple Inc. відкриває iPhone App Store;

2014 рік – внаслідок ракетного обстрілу з території росії в районі Зеленопілля гине 36 українських військових.

Цього дня народилися: