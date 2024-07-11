День эфирных масел и народонаселения: праздники и события 11 июля

Праздники 11 июля

Международный день эфирных масел

Этот праздник посвящен признанию преимуществ и использованию эфирных масел. Эфирные масла можно наносить непосредственно на кожу или использовать другими способами. Широкий ассортимент эфирных масел, полученных из разных видов растений, позволяет получить разнообразные ароматы и оттенки.

День памяти жертв геноцида жителей Сребреницы в Европейском союзе

Этот день приурочен к одному из самых известных и кровавых событий распада Югославии 1991-1999 годов. Геноцид в Сребренице произошел в 1995 году, когда боснийские сербы захватили город 11 июля, а в последующие дни убили около 8000 мусульманских мужчин и подростков. Это страшный акт массового убийства, оставивший глубокий след в истории Европы.

Всемирный день распространения информации о бензодиазепинах

Он призван повысить осведомленность и проинформировать общество о долгосрочных рисках, связанных с употреблением бензодиазепинов. Бензодиазепины – это класс психоактивных веществ, которые помогают успокоиться и облегчить засыпание, уменьшают тревожность и напряженность, снижают уровень тревожности. Но при этом они вызывают зависимость.

Всемирный день народонаселения

Этот праздник был начат Организацией Объединенных Наций в 1989 году в память о Дне пяти миллиардов – 11 июля 1987 года. Именно в этот день численность населения Земли превысила 5 миллиардов человек. Каждый год Всемирный день народонаселения имеет определенную тематику. Например, в определенные годы он был посвящен обучению девушек, планированию будущего, роли мужчин в деле здравоохранения матери, молодежи и равенства.

11 июля: этот день в истории

1533 год – происходит битва золотых шпор;

1533 год – папа Климент VII объявляет, что брак короля Англии Генриха VIII и Екатерины Арагонской все еще действителен и отлучает короля от церкви;

1576 год – английская экспедиция Мартина Фробишера открывает Гренландию;

1657 год – происходит битва под Магеровом;

1700 год – основывают Берлинскую академию наук;

1888 год – в Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открывают памятник Богдану Хмельницкому;

1943 год – кульминация Волынской трагедии;

1944 год – учреждают Украинский Главный Освободительный Совет – политический провод УПА;

2008 год – компания «Apple Inc.» открывает iPhone App Store;

2014 год – в результате ракетных обстрелов с территории россии в районе Зеленополья погибает 36 украинских военных.

В этот день родились: