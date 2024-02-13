День друзів, подруг та прийняття себе: які ще свята відзначають 13 лютого

День інтернет-друзів

Історія свята почалася з поширенням соціальних мереж та онлайн спільнот. Це свято відзначається для вшанування дружби, яка виникає через Інтернет. У цей день люди висловлюють свою вдячність та приязнь своїм онлайн-друзям, діляться приємними словами та враженнями у соціальних мережах.

День подруг

Свято виникло як відзначення солідарності та вдячності за дружбу між жінками. Історія Дня подруг почалася з ідеї відзначати важливість жіночих зв’язків та підтримки одна одної. У цей день подруги влаштовують зустрічі, дарують одна одній подарунки та проводять час разом.

Міжнародний день прийняття себе

Цей день присвячений важливості самоприйняття та самолюбства. Він був створений для підтримки людей у процесі прийняття себе такими, які вони є, з усіма їхніми достоїнствами та недоліками.

Міжнародний день млинця

Святкування Міжнародного дня млинця відзначається як шанування цієї традиції та смаку цієї страви. Цей день може бути відмічений груповими обідами, конкурсами на найсмачніші млинці та іншими гастрономічними заходами.

Міжнародний день шаурми

Шаурма — це популярна страва, яка стала символом кулінарної спадщини регіону. Святкування Міжнародного дня шаурми може охоплювати відвідування ресторанів, де подається ця страва, майстер-класи з приготування шаурми та інші культурні заходи.

Всесвітній День радіо

День пам’яті великих досягнень радіомовлення, його розвитку та значення у сучасному світі. Святкування може включати радіопередачі, спеціальні ефіри та інші заходи, спрямовані на популяризацію радіо як засобу комунікації.

День народження кінокамери

Відзначення дати першого успішного запису кіноплівки. Історія кінокамери пов’язана з розвитком кінематографа та винаходом спеціального пристрою для відтворення рухомих зображень. Святкування може включати покази фільмів, виставки кінематографічних артефактів та інші події, пов’язані з кінематографом.

Міжнародний день презерватива

Міжнародний день презерватива відзначається як день усвідомлення та освіти щодо сексуального здоров’я. Святкування може включати інформаційні кампанії, роздачу безкоштовних презервативів та інші заходи, спрямовані на підвищення усвідомленості.

День замороженого йогурту

Святкується аби відзначити популярні ласощі. Історія замороженого йогурту пов’язана з появою холодильних вітрин, які змогли зберігати йогурт при низьких температурах. Святкування може включати знижки та акції у магазинах, спеціальні пропозиції у кафе та інші заходи, спрямовані на популяризацію замороженого йогурту.

Іменини 13 лютого

13 лютого іменини святкують: Симеон, Стефан, Іван, Михайло, Василь, Павло, Євгеній, Володимир, Зоя, Фотинія, Світлана, Віра, Ганна.

Хто з відомих людей народився 13 лютого

У цей день народилися:

1784 рік: з’явився Микола Гнідич, видатний український письменник, науковець та театральний діяч.

1784 рік: народився Лев Писаржевський, український хімік, який розпочав дослідження в області електронної теорії каталізу.

1892 рік: на світ з’явилася Марія Литвиненко-Вольгемут, відома українська співачка та активістка громадських рухів.

Пам’ятні дати 13 лютого