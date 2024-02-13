День друзів, подруг та прийняття себе: які ще свята відзначають 13 лютого

13 лютого — це день, коли можна відсвяткувати різні події, що мають значення для різних людей. Серед них і День інтернет-друзів, подруг та прийняття себе.
День інтернет-друзів
Історія свята почалася з поширенням соціальних мереж та онлайн спільнот. Це свято відзначається для вшанування дружби, яка виникає через Інтернет. У цей день люди висловлюють свою вдячність та приязнь своїм онлайн-друзям, діляться приємними словами та враженнями у соціальних мережах.
День подруг
Свято виникло як відзначення солідарності та вдячності за дружбу між жінками. Історія Дня подруг почалася з ідеї відзначати важливість жіночих зв’язків та підтримки одна одної. У цей день подруги влаштовують зустрічі, дарують одна одній подарунки та проводять час разом.
Міжнародний день прийняття себе
Цей день присвячений важливості самоприйняття та самолюбства. Він був створений для підтримки людей у процесі прийняття себе такими, які вони є, з усіма їхніми достоїнствами та недоліками.
Міжнародний день млинця
Святкування Міжнародного дня млинця відзначається як шанування цієї традиції та смаку цієї страви. Цей день може бути відмічений груповими обідами, конкурсами на найсмачніші млинці та іншими гастрономічними заходами.
Міжнародний день шаурми
Шаурма — це популярна страва, яка стала символом кулінарної спадщини регіону. Святкування Міжнародного дня шаурми може охоплювати відвідування ресторанів, де подається ця страва, майстер-класи з приготування шаурми та інші культурні заходи.
Всесвітній День радіо
День пам’яті великих досягнень радіомовлення, його розвитку та значення у сучасному світі. Святкування може включати радіопередачі, спеціальні ефіри та інші заходи, спрямовані на популяризацію радіо як засобу комунікації.
День народження кінокамери
Відзначення дати першого успішного запису кіноплівки. Історія кінокамери пов’язана з розвитком кінематографа та винаходом спеціального пристрою для відтворення рухомих зображень. Святкування може включати покази фільмів, виставки кінематографічних артефактів та інші події, пов’язані з кінематографом.
Міжнародний день презерватива
Міжнародний день презерватива відзначається як день усвідомлення та освіти щодо сексуального здоров’я. Святкування може включати інформаційні кампанії, роздачу безкоштовних презервативів та інші заходи, спрямовані на підвищення усвідомленості.
День замороженого йогурту
Святкується аби відзначити популярні ласощі. Історія замороженого йогурту пов’язана з появою холодильних вітрин, які змогли зберігати йогурт при низьких температурах. Святкування може включати знижки та акції у магазинах, спеціальні пропозиції у кафе та інші заходи, спрямовані на популяризацію замороженого йогурту.
Іменини 13 лютого
13 лютого іменини святкують: Симеон, Стефан, Іван, Михайло, Василь, Павло, Євгеній, Володимир, Зоя, Фотинія, Світлана, Віра, Ганна.
Хто з відомих людей народився 13 лютого
У цей день народилися:
- 1784 рік: з’явився Микола Гнідич, видатний український письменник, науковець та театральний діяч.
- 1784 рік: народився Лев Писаржевський, український хімік, який розпочав дослідження в області електронної теорії каталізу.
- 1892 рік: на світ з’явилася Марія Литвиненко-Вольгемут, відома українська співачка та активістка громадських рухів.
Пам’ятні дати 13 лютого
- 1858 рік: Бертон і Спік, британські дослідники, здійснюють відкриття озера Танганьїка у Східній Африці;
- 1867 рік: Починаються будівельні роботи з перекриття річки Сенна в Брюсселі;
- 1895 рік: Брати Луї і Огюст Люм’єр отримують патент на свій власний версію сінематографа, базуючись на розробці Леона Булі;
- 1898 рік: Генрі Ліндфілд з Брайтона (Велика Британія) стає першою жертвою наїзду автомобіля;
- 1913 рік: Далай-лама XIII оголошує незалежність Тибету від Китаю;
- 1917 рік: Уряд Великої Британії дозволяє жінкам бути водіями таксі;
- 1931 рік: Відбувається урочисте відкриття нової столиці Індії – Нью-Делі;
- 1942 рік: Починається примусове вивезення українського населення на роботи до Німеччини з окупованих територій;
- 1945 рік: Авіація союзників практично повністю руйнує місто Дрезден;
- 1959 рік: Починається продаж перших ляльок Барбі;
- 1960 рік: Відбувається перше випробування французької атомної бомби в Сахарі;
- 1981 рік: У газеті “Нью-Йорк таймс” публікують найдовше речення – 1206 слів;
- 1992 рік: Уганда офіційно визнає незалежність України;
- 2001 рік: Юлію Тимошенко арештовано за звинуваченням у контрабанді російського газу в Україну та ухиленні від сплати податків;
- 2012 рік: Запущений на орбіту перший угорський штучний супутник Землі MaSat-1.