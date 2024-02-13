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День друзей, подруг и принятия себя: какие еще праздники отмечают 13 февраля

День друзей, подруг и принятия себя: какие еще праздники отмечают 13 февраля

13 февраля — это день, когда можно отпраздновать различные события, имеющие значение для разных людей. Среди них и День интернет-друзей, подруг и принятия себя.

День интернет-друзей

История праздника началась с распространением социальных сетей и онлайн сообществ. Этот праздник отмечается для чествования дружбы, которая возникает через Интернет. В этот день люди выражают свою благодарность и приязнь своим онлайн-друзьям, делятся приятными словами и впечатлениями в социальных сетях.

День подруг

Праздник возник как празднование солидарности и благодарности за дружбу между женщинами. История Дня подруг началась с идеи отмечать важность женских связей и поддержки друг друга. В этот день подруги устраивают встречи, дарят друг другу подарки и проводят время вместе.

Международный день принятия себя

Этот день посвящен важности самопринятия и самолюбия. Он был создан для поддержки людей в процессе принятия себя такими, какие они есть, со всеми их достоинствами и недостатками.

Международный день блина

Празднование Международного дня блина отмечается как почитание этой традиции и вкуса этого блюда. Этот день может быть отмечен групповыми обедами, конкурсами на самые вкусные блины и другими гастрономическими мероприятиями.

Международный день шаурмы

Шаурма — это популярное блюдо, которое стало символом кулинарного наследия региона. Празднование Международного дня шаурмы может включать посещение ресторанов, где подается это блюдо, мастер-классы по приготовлению шаурмы и другие культурные мероприятия.

Всемирный День радио

День памяти великих достижений радиовещания, его развития и значения в современном мире. Празднование может включать радиопередачи, специальные эфиры и другие мероприятия, направленные на популяризацию радио как средства коммуникации.

День рождения кинокамеры

Празднование даты первой успешной записи кинопленки. История кинокамеры связана с развитием кинематографа и изобретением специального устройства для воспроизведения движущихся изображений. Празднование может включать показы фильмов, выставки кинематографических артефактов и другие события, связанные с кинематографом.

Международный день презерватива

Международный день презерватива отмечается как день осознания и образования в отношении сексуального здоровья. Празднование может включать информационные кампании, раздачу бесплатных презервативов и другие мероприятия, направленные на повышение осведомленности.

День замороженного йогурта

Празднуется чтобы отметить популярное лакомство. История замороженного йогурта связана с появлением холодильных витрин, которые смогли хранить йогурт при низких температурах. Празднование может включать скидки и акции в магазинах, специальные предложения в кафе и другие мероприятия, направленные на популяризацию замороженного йогурта.

Именины 13 февраля

13 февраля именины празднуют: Симеон, Стефан, Иван, Михаил, Василий, Павел, Евгений, Владимир, Зоя, Фотиния, Светлана, Вера, Анна.

Кто из известных людей родился 13 февраля

В этот день родились:

  • 1784 год: появился Николай Гнидич, выдающийся украинский писатель, ученый и театральный деятель.
  • 1784 год: родился Лев Писаржевский, украинский химик, который начал исследования в области электронной теории катализа.
  • 1892 год: на свет появилась Мария Литвиненко-Вольгемут, известная украинская певица и активистка общественных движений.

Памятные даты 13 февраля

  • 1858 год: Бертон и Спик, британские исследователи, совершают открытие озера Танганьика в Восточной Африке;
  • 1867 год: Начинаются строительные работы по перекрытию реки Сенна в Брюсселе;
  • 1895 год: Братья Луи и Огюст Люмьер получают патент на свой собственный версию синематографа, основываясь на разработке Леона Були;
  • 1898 год: Генри Линдфилд из Брайтона (Великобритания) становится первой жертвой наезда автомобиля;
  • 1913 год: Далай-лама XIII объявляет независимость Тибета от Китая;
  • 1917 год: Правительство Великобритании разрешает женщинам быть водителями такси;
  • 1931 год: Происходит торжественное открытие новой столицы Индии — Нью-Дели;
  • 1942 год: Начинается принудительный вывоз украинского населения на работы в Германию с оккупированных территорий;
  • 1945 год: Авиация союзников практически полностью разрушает город Дрезден;
  • 1959 год: Начинается продажа первых кукол Барби;
  • 1960 год: Происходит первое испытание французской атомной бомбы в Сахаре;
  • 1981 год: В газете «Нью-Йорк таймс» публикуют самое длинное предложение — 1206 слов;
  • 1992 год: Уганда официально признает независимость Украины;
  • 2001 год: Юлия Тимошенко арестована по обвинению в контрабанде российского газа в Украину и уклонении от уплаты налогов;
  • 2012 год: Запущен на орбиту первый венгерский искусственный спутник Земли MaSat-1.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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