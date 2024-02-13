День друзей, подруг и принятия себя: какие еще праздники отмечают 13 февраля

13 февраля — это день, когда можно отпраздновать различные события, имеющие значение для разных людей. Среди них и День интернет-друзей, подруг и принятия себя.
День интернет-друзей
История праздника началась с распространением социальных сетей и онлайн сообществ. Этот праздник отмечается для чествования дружбы, которая возникает через Интернет. В этот день люди выражают свою благодарность и приязнь своим онлайн-друзьям, делятся приятными словами и впечатлениями в социальных сетях.
День подруг
Праздник возник как празднование солидарности и благодарности за дружбу между женщинами. История Дня подруг началась с идеи отмечать важность женских связей и поддержки друг друга. В этот день подруги устраивают встречи, дарят друг другу подарки и проводят время вместе.
Международный день принятия себя
Этот день посвящен важности самопринятия и самолюбия. Он был создан для поддержки людей в процессе принятия себя такими, какие они есть, со всеми их достоинствами и недостатками.
Международный день блина
Празднование Международного дня блина отмечается как почитание этой традиции и вкуса этого блюда. Этот день может быть отмечен групповыми обедами, конкурсами на самые вкусные блины и другими гастрономическими мероприятиями.
Международный день шаурмы
Шаурма — это популярное блюдо, которое стало символом кулинарного наследия региона. Празднование Международного дня шаурмы может включать посещение ресторанов, где подается это блюдо, мастер-классы по приготовлению шаурмы и другие культурные мероприятия.
Всемирный День радио
День памяти великих достижений радиовещания, его развития и значения в современном мире. Празднование может включать радиопередачи, специальные эфиры и другие мероприятия, направленные на популяризацию радио как средства коммуникации.
День рождения кинокамеры
Празднование даты первой успешной записи кинопленки. История кинокамеры связана с развитием кинематографа и изобретением специального устройства для воспроизведения движущихся изображений. Празднование может включать показы фильмов, выставки кинематографических артефактов и другие события, связанные с кинематографом.
Международный день презерватива
Международный день презерватива отмечается как день осознания и образования в отношении сексуального здоровья. Празднование может включать информационные кампании, раздачу бесплатных презервативов и другие мероприятия, направленные на повышение осведомленности.
День замороженного йогурта
Празднуется чтобы отметить популярное лакомство. История замороженного йогурта связана с появлением холодильных витрин, которые смогли хранить йогурт при низких температурах. Празднование может включать скидки и акции в магазинах, специальные предложения в кафе и другие мероприятия, направленные на популяризацию замороженного йогурта.
Именины 13 февраля
13 февраля именины празднуют: Симеон, Стефан, Иван, Михаил, Василий, Павел, Евгений, Владимир, Зоя, Фотиния, Светлана, Вера, Анна.
Кто из известных людей родился 13 февраля
В этот день родились:
- 1784 год: появился Николай Гнидич, выдающийся украинский писатель, ученый и театральный деятель.
- 1784 год: родился Лев Писаржевский, украинский химик, который начал исследования в области электронной теории катализа.
- 1892 год: на свет появилась Мария Литвиненко-Вольгемут, известная украинская певица и активистка общественных движений.
Памятные даты 13 февраля
- 1858 год: Бертон и Спик, британские исследователи, совершают открытие озера Танганьика в Восточной Африке;
- 1867 год: Начинаются строительные работы по перекрытию реки Сенна в Брюсселе;
- 1895 год: Братья Луи и Огюст Люмьер получают патент на свой собственный версию синематографа, основываясь на разработке Леона Були;
- 1898 год: Генри Линдфилд из Брайтона (Великобритания) становится первой жертвой наезда автомобиля;
- 1913 год: Далай-лама XIII объявляет независимость Тибета от Китая;
- 1917 год: Правительство Великобритании разрешает женщинам быть водителями такси;
- 1931 год: Происходит торжественное открытие новой столицы Индии — Нью-Дели;
- 1942 год: Начинается принудительный вывоз украинского населения на работы в Германию с оккупированных территорий;
- 1945 год: Авиация союзников практически полностью разрушает город Дрезден;
- 1959 год: Начинается продажа первых кукол Барби;
- 1960 год: Происходит первое испытание французской атомной бомбы в Сахаре;
- 1981 год: В газете «Нью-Йорк таймс» публикуют самое длинное предложение — 1206 слов;
- 1992 год: Уганда официально признает независимость Украины;
- 2001 год: Юлия Тимошенко арестована по обвинению в контрабанде российского газа в Украину и уклонении от уплаты налогов;
- 2012 год: Запущен на орбиту первый венгерский искусственный спутник Земли MaSat-1.