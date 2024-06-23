День державної служби, Олімпійський день і чудернацький день інформатора: які ще свята відзначають 23 червня

День державної служби

23 червня в Україні і в світі відзначають День державної служби, встановлений згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН. Це свято підкреслює важливість державної служби у формуванні України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави.

Також свято відзначає важливу роль державної служби у становленні інших суверенних і незалежних держав. Це час для вдячності та визнання праці державних службовців, які забезпечують ефективну роботу державних органів.

Всесвітній день інформаторів

Також 23 червня відзначається дещо чудернацьке свято – Всесвітній день інформаторів. Це свято було засноване у 2019 році неурядовими організаціями для підвищення глобальної обізнаності про боротьбу з корупцією та для визнання ключової ролі, яку відіграють інформатори у цьому процесі.

Міжнародний день інформування про синдром Драве

Крім того, 23 червня проводиться Міжнародний день інформування про синдром Драве, рідкісну форму епілепсії, яка вражає дітей і має генетичне походження. Синдром Драве, описаний у 1978 році психіатром та епілептологом Шарлоттою Драве, починається у перший рік життя і є важковиліковним.

Міжнародний Олімпійський день

У цей же день святкують Міжнародний Олімпійський день, заснований Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) на честь створення МОК 23 червня 1894 року. Саме цього дня барон П’єр де Кубертен проголосив свою історичну доповідь перед міжнародним атлетичним конгресом у Парижі, що призвело до рішення про проведення першої Олімпіади в Греції у 1896 році.

День молодіжних і дитячих громадських організацій

Також 23 червня відзначають День молодіжних і дитячих громадських організацій України, який сприяє розвитку молодіжного та дитячого громадського руху та підтримує ініціативи цих організацій.

Міжнародний день жінок в інженерії

Також у цей день відзначається Міжнародний день жінок в інженерії. Це свято вшановує досягнення жінок в інженерній галузі та обговорює питання рівних можливостей. Вперше це свято було організоване Товариством жінок-інженерів у Великобританії у 2014 році і згодом отримало підтримку ЮНЕСКО, ставши міжнародним.

Які історичні події стались 23 червня

1803 — американський інженер та винахідник Роберт Фултон продемонстрував на Сені у Франції перше парове судно.

1846 — бельгієць Адольф Сакс отримав патент на саксофон.

1865 — завершилася Громадянська війна в США.

1868 — американець Крістофер Шоулз одержав патент на друкарську машинку.

1888 — у Києві відкрили пам’ятник Богдану Хмельницькому.

1894 — у Парижі з ініціативи барона П’єра де Кубертена утворили Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

1917 — на II Всеукраїнському військовому з’їзді в Києві проголосили І Універсал Української Центральної Ради і автономію України у складі Росії.

1961 — набув чинності підписаний у 1959 році договір про мирне наукове використання Антарктики.

1985 — терористи підірвали Boeing 747 компанії Air India над Атлантикою — загинуло 329 людей.

2001 — розпочався офіційний візит Папи Римського Івана Павла II в Україну.

2016 — на референдумі у Великій Британії більшість (52 % при явці 72 %) проголосували за вихід з Євросоюзу.

2022 — Європейська Рада надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Хто народився 23 червня