День государственной службы, Олимпийский день и причудливый день информатора: какие еще праздники отмечают 23 июня

День государственной службы

23 июня в Украине и мире отмечают День государственной службы, установленный согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН. Этот праздник подчеркивает важность государственной службы в формировании Украины как суверенного, независимого, демократического, социального и правового государства.

Также праздник отмечает важную роль в государственной службе в становлении других суверенных и независимых государств. Это время для благодарности и признания труда государственных служащих, обеспечивающих эффективную работу государственных органов.

Всемирный день информаторов

Также 23 июня отмечается несколько странный праздник – Всемирный день информаторов. Этот праздник был основан в 2019 году неправительственными организациями для повышения глобальной осведомленности о борьбе с коррупцией и признания ключевой роли, которую играют информаторы в этом процессе.

Международный день информирования о синдроме Драве

Кроме того, 23 июня проводится Международный день информирования о синдроме Драве, редкой форме эпилепсии, которая поражает детей и имеет генетическое происхождение. Синдром Драве, описанный в 1978 году психиатром и эпилептологом Шарлоттой Драве, начинается в первый год жизни и трудноизлечим.

Международный Олимпийский день

В этот же день отмечают Международный Олимпийский день, основанный Международным олимпийским комитетом (МОК) в честь создания МОК 23 июня 1894 года. В этот день барон Пьер де Кубертен провозгласил свой исторический доклад перед международным атлетическим конгрессом в Париже, что привело к решению о проведении первой Олимпиады в Греции в 1896 году.

День молодежных и детских общественных организаций

Также 23 июня отмечают День молодежных и детских организаций Украины, который способствует развитию молодежного и детского общественного движения и поддерживает инициативы этих организаций.

Международный день женщин в инженерии

В этот день отмечается Международный день женщин в инженерии. Этот праздник чествует достижения женщин в инженерной отрасли и обсуждает вопросы равных возможностей. Впервые этот праздник был организован Обществом женщин-инженеров в Великобритании в 2014 году и впоследствии получил поддержку ЮНЕСКО, став международным.

Какие исторические события произошли 23 июня

1803 — американский инженер и изобретатель Роберт Фултон продемонстрировал на Сене во Франции первое паровое судно.

1846 — бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.

1865 — завершилась Гражданская война в США.

1868 — американец Кристофер Шоулз получил патент на пишущую машинку.

1888 — в Киеве открыли памятник Богдану Хмельницкому.

1894 — в Париже по инициативе барона Пьера де Кубертена был создан Международный олимпийский комитет (МОК).

1917 — на II Всеукраинском военном съезде в Киеве провозгласили І Универсал Украинского Центрального Совета и автономию Украины в составе России.

1961 — вступил в силу подписанный в 1959 году договор о мирном научном использовании Антарктики.

1985 — террористы взорвали Boeing 747 компании Air India над Атлантикой — погибли 329 человек.

2001 — начался официальный визит Папы Римского Иоанна Павла II в Украину.

2016 — на референдуме в Великобритании большинство (52% при явке 72%) проголосовали за выход из Евросоюза.

2022 — Европейский Совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС.

Кто родился 23 июня