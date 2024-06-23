День государственной службы, Олимпийский день и причудливый день информатора: какие еще праздники отмечают 23 июня

«Одесская жизнь» рассказывает о праздниках, которые отмечают в этот день, 23 июня 2024 года, а также об исторических событиях этого дня и кто из известных людей родился в этот день.
День государственной службы
23 июня в Украине и мире отмечают День государственной службы, установленный согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН. Этот праздник подчеркивает важность государственной службы в формировании Украины как суверенного, независимого, демократического, социального и правового государства.
Также праздник отмечает важную роль в государственной службе в становлении других суверенных и независимых государств. Это время для благодарности и признания труда государственных служащих, обеспечивающих эффективную работу государственных органов.
Всемирный день информаторов
Также 23 июня отмечается несколько странный праздник – Всемирный день информаторов. Этот праздник был основан в 2019 году неправительственными организациями для повышения глобальной осведомленности о борьбе с коррупцией и признания ключевой роли, которую играют информаторы в этом процессе.
Международный день информирования о синдроме Драве
Кроме того, 23 июня проводится Международный день информирования о синдроме Драве, редкой форме эпилепсии, которая поражает детей и имеет генетическое происхождение. Синдром Драве, описанный в 1978 году психиатром и эпилептологом Шарлоттой Драве, начинается в первый год жизни и трудноизлечим.
Международный Олимпийский день
В этот же день отмечают Международный Олимпийский день, основанный Международным олимпийским комитетом (МОК) в честь создания МОК 23 июня 1894 года. В этот день барон Пьер де Кубертен провозгласил свой исторический доклад перед международным атлетическим конгрессом в Париже, что привело к решению о проведении первой Олимпиады в Греции в 1896 году.
День молодежных и детских общественных организаций
Также 23 июня отмечают День молодежных и детских организаций Украины, который способствует развитию молодежного и детского общественного движения и поддерживает инициативы этих организаций.
Международный день женщин в инженерии
В этот день отмечается Международный день женщин в инженерии. Этот праздник чествует достижения женщин в инженерной отрасли и обсуждает вопросы равных возможностей. Впервые этот праздник был организован Обществом женщин-инженеров в Великобритании в 2014 году и впоследствии получил поддержку ЮНЕСКО, став международным.
Какие исторические события произошли 23 июня
- 1803 — американский инженер и изобретатель Роберт Фултон продемонстрировал на Сене во Франции первое паровое судно.
- 1846 — бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.
- 1865 — завершилась Гражданская война в США.
- 1868 — американец Кристофер Шоулз получил патент на пишущую машинку.
- 1888 — в Киеве открыли памятник Богдану Хмельницкому.
- 1894 — в Париже по инициативе барона Пьера де Кубертена был создан Международный олимпийский комитет (МОК).
- 1917 — на II Всеукраинском военном съезде в Киеве провозгласили І Универсал Украинского Центрального Совета и автономию Украины в составе России.
- 1961 — вступил в силу подписанный в 1959 году договор о мирном научном использовании Антарктики.
- 1985 — террористы взорвали Boeing 747 компании Air India над Атлантикой — погибли 329 человек.
- 2001 — начался официальный визит Папы Римского Иоанна Павла II в Украину.
- 2016 — на референдуме в Великобритании большинство (52% при явке 72%) проголосовали за выход из Евросоюза.
- 2022 — Европейский Совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС.
Кто родился 23 июня
- 1763 — Жозефина Богарне, первая жена Наполеона Бонапарта, императрица Франции (1803—1807).
- 1889 — Анна Ахматова, русская поэтесса.
- 1894 — Эдуард VIII, король Великобритании (1936), отрекшийся от престола ради любимой.
- 1910 — Жан Ануй, французский драматург и сценарист.
- 1912 — Алан Тюринг, британский математик, логик и криптограф.
- 1929 — Тед Лапидус, французский кутюрье.
- 1931 — Григорий Кохан, украинский кинорежиссер.
- 1937 — Марти Ахтисаари, президент Финляндии (1994-2000), дипломат, лауреат Нобелевской премии мира 2008 года.
- 1972 — Зинедин Зидан, французский футболист, чемпион мира (1998).
- 1976 — Патрик Виейра, французский футболист, чемпион мира (1998).