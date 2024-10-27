День автомобіліста та української мови: свята та події 27 жовтня

Свята 27 жовтня

День автомобіліста та шляховика

Щороку це свято припадає на останню неділю жовтня. Він був заснований для вшанування працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства, які відіграють важливу роль у розвитку економіки країни та забезпеченні комфорту та безпеки громадян. Цей день відзначається різними заходами, включаючи урочисті збори, нагородження найкращих працівників галузі, а також проведення освітніх програм та заходів щодо підвищення безпеки на дорогах.

Всесвітній день аудіовізуальної спадщини

Цей день присвячений збереженню та популяризації аудіовізуальної спадщини, яка включає кінофільми, телепередачі, радіопередачі та інші аудіовізуальні матеріали. Це важливий день для збереження культурної пам’яті та історичних документів, значних цінностей для сучасного та майбутнього поколінь.

День свекрухи та тещі

Щороку припадає на четверту неділю жовтня. Це свято присвячене вшануванню та висловленню подяки матерям чоловіків та дружин за їх підтримку, любов та турботу. Цей день створено для зміцнення сімейних зв’язків та визнання важливості цих жінок у житті подружніх пар. Він також є можливістю для їхньої ролі у вихованні дітей та підтримці сімейних традицій.

День української писемності та мови

Це свято встановлено Указом Президента України 1997 року з метою вшанування спадщини української мови та розвитку національної культури. Свято присвячене дню пам’яті Преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Нестор Літописець вважається одним із перших істориків Київської Русі та автором «Повісті временних літ». Цього дня традиційно проводяться різноманітні заходи, такі як диктанти національної єдності, конкурси, лекції та тематичні виставки. Це чудова можливість підвищити поінформованість про важливість мови як складової культурної ідентичності та засоби комунікації.

Всесвітній день ерготерапії або трудотерапії

Цей день присвячений підвищенню поінформованості щодо важливості фізичної активності та реабілітації для здоров’я людини. Ерготерапія або трудотерапія використовує фізичні вправи для лікування та профілактики різних захворювань. Цей день також створений для підтримки та заохочення фахівців, що працюють у цій галузі, а також для підвищення обізнаності суспільства про важливість фізичної реабілітації.

Пам’ятні дати 27 жовтня

1654 – 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним гетьманом Станіславом Потоцьким вирушає на Поділля та Брацлавщину;

1662 – англійський король Карл II продає Дюнкерк Королівству Франція;

1882 рік – створюють перший професійний національний реалістичний театр на українських землях під керівництвом М. Л. Кропивницького;

1904 рік – відкривається Нью-Йоркський метрополітен;

1937 рік – перший день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном ГБ Михайлом Матвєєвим 1111 ув’язнених Соловецькою в’язницею особливого призначення, серед них – кольори української інтелігенції;

1938 рік – на І з’їзді художників УРСР утворюють Спілку радянських художників України;

1951 рік – вперше для лікування раку застосовують радіацію;

1982 рік – Китайська Народна Республіка оголошує, що чисельність її населення перевищила 1 мільярд мешканців.

Цього дня народилися: