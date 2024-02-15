День антропології та дітей хворих на рак: свята та події 15 лютого

Свята 15 лютого

Міжнародний день антропології

Це свято було засноване з ініціативи Американської антропологічної асоціації у 2015 році. Антропологія вивчає біологічну природу та походження людини, її фізичних особливостей, що виникли в результаті розвитку в різних географічних умовах. Головна її мета полягає в тому, щоб вивчити людей, їхню самобутність, різноманітність, поведінку тощо.

Європейський день операційної медсестри

Також 15 лютого професійне свято всіх операційних медичних сестер. Він заснований з метою підкреслити їхній важливий внесок та показати роль освіти у забезпеченні високого рівня догляду, що надається цією професією.

День святкування самотності

Люди, які не мають партнера і вимушені 14 лютого, у День | святого Валентина, відчувати себе ніяково, святкують сьогодні своє особливе, х’лть і не офіційне свято.

Всесвітній день управління інформацією

Щороку ця дата припадає на третій четвер лютого. Його мета – підвищити обізнаність громадськості щодо основних принципів управління інформацією. Так, працівники, які відповідають за звернення інформації на підприємстві, повинні знати, як створювати, зберігати, керувати та знищувати документи. Завдяки сучасним технологіям пропонуються програмні рішення для підприємств різної величини та сфери діяльності. Координацією та організацією свята займаються Американська асоціація управління інформацією в галузі охорони здоров’я та профільні організації, які займаються документообігом у медичній сфері та оперують даними про стан здоров’я пацієнтів, що дозволяє надати необхідну своєчасну медичну допомогу.

Міжнародний день дітей, хворих на рак

Цей пам’ятний день започатковано з ініціативи Міжнародної організації проти дитячого раку у 2002 році. Вона ґрунтується на основному принципі цієї організації: кожна дитина, хвора на рак, має право на високий рівень медичної та психосоціальної допомоги, незалежно від її національності, етнічної приналежності, фінансових можливостей чи соціального статусу.

Пам’ятні дати 15 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 15 лютого:

399 до н. е. – Сократа засуджують до страти;

1113 рік – Папа Пасхалій II офіційно визнає Орден Госпітальєрів;

1574 рік – у Львові Іван Федоров видає найдавнішу друковану книгу на сучасних українських землях – «Апостол»;

1864 рік – засновують пивоварну компанію Heineken;

1893 рік – у Будапешті починає працювати перша у світі «телефонна газета» Telefon Hírmondó, перший приклад електронного радіомовлення;

1907 рік – відчиняє двері Вінницька публічна бібліотека ім. Гоголя, зараз – Вінницька ОУНБ імені К. А. Тімірязєва;

1913 рік – у Нью-Йорку відкривається перша виставка авангардного мистецтва;

1919 рік – Українська Національна Рада ЗУНР ухвалює закон про вживання української мови в державних установах;

1920 рік – у Золотоноші під час Першого Зимового походу відбувається бій Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР з більшовиками;

1926 рік – вимовляють найдовшу в історії парламентську мову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин);

1931 рік – виходить перший фільм про Дракулу;

1939 рік – в обласному ефірі новоствореної Запорізької області вперше звучать позивні «Радіо Запоріжжя»;

1946 рік – Пенсільванський університет оголошує про створення першої у світі ЕОМ – ENIAC;

1969 рік – Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснює штучне запліднення людської яйцеклітини;

1971 рік – Великобританія та Ірландія приводять свої валюти до десяткової системи (скасовані шилінги);

2003 рік – початок протестів проти вторгнення коаліційних сил до Іраку.

Хто народився 15 лютого