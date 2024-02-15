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День антропологии и детей больных раком: праздники и события 15 февраля

День антропологии и детей больных раком: праздники и события 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, Международный день антропологии. Кроме того, в этот день отмечают Всемирный день детей, больных раком и Международный день операционной медсестры.

Праздники 15 февраля

Международный день антропологии

Этот праздник был основан по инициативе Американской антропологической ассоциации в 2015 году. Антропология изучает биологическую природу и происхождение человека, его физических особенностей, возникших в результате развития в разных географических условиях. Главная ее цель состоит в том, чтобы изучить людей, их самобытность, разнообразие, поведение и т.д.

Европейский день операционной медсестры

Также 15 февраля профессиональный праздник всех операционных медицинских сестер. Он основан с целью подчеркнуть их важный вклад и показать роль образования в обеспечении высокого уровня ухода, предоставляемой этой профессией.

День празднования одиночества

Люди, не имеющие партнера и вынужденные 14 февраля, в День святого Валентина, чувствовать себя неловко, празднуют сегодня свой особый, хълть и не официальный праздник.

Всемирный день управления информацией

Каждый год эта дата приходится на третий четверг февраля. Его цель – повысить осведомленность общественности об основных принципах управления информацией. Так, работники, отвечающие за обращение информации на предприятии, должны знать, как создавать, хранить, управлять и уничтожать документы. Благодаря современным технологиям предлагаются программные решения для предприятий разной величины и сферы деятельности. Координацией и организацией праздника занимаются Американская ассоциация управления информацией в области здравоохранения и профильные организации, которые занимаются документооборотом в медицинской сфере и оперируют данными о состоянии здоровья пациентов, что позволяет оказать необходимую своевременную медицинскую помощь.

Международный день детей, больных раком

Этот памятный день основан по инициативе Международной организации против детского рака в 2002 году. Она основывается на основном принципе этой организации: каждый ребенок, больной раком, имеет право на высокий уровень медицинской и психосоциальной помощи, независимо от его национальности, этнической принадлежности, финансовых возможностей или социального статуса.

Памятные даты 15 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 февраля:

  • 399 год до н. э. – Сократа приговаривают к смертной казни;
  • 1113 год – папа Пасхалий II официально признает Орден Госпитальеров;
  • 1574 год – во Львове Иван Федоров издает древнейшую сохранившуюся печатную книгу на современных украинских землях – «Апостол»;
  • 1864 год – основывают пивоваренную компанию Heineken;
  • 1893 год – в Будапеште начинает работать первая в мире «телефонная газета» Telefon Hírmondó, первый пример электронного радиовещания;
  • 1907 год – открывает двери Винницкая публичная библиотека им. Гоголя, сейчас – Винницкая ОУНБ имени К. А. Тимирязева;
  • 1913 год – в Нью-Йорке открывается первая выставка авангардного искусства;
  • 1919 год – Украинский Национальный Совет ЗУНР принимает закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях;
  • 1920 год – в Золотоноше во время Первого Зимнего похода происходит бой Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР с большевиками;
  • 1926 год – произносят самую длинную в истории парламентскую речь (депутат Мартинсон в парламенте Эстонии, 11 часов);
  • 1931 год – выходит первый фильм о Дракуле;
  • 1939 год – в областном эфире вновь Запорожской области впервые звучат позывные «Радио Запорожье»;
  • 1946 год – Пенсильванский университет объявляет о создании первой в мире ЭВМ – ENIAC;
  • 1969 год – Роберт Эдвардс из Физиологической лаборатории Кембриджского университета впервые осуществляет искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки;
  • 1971 год – Великобритания и Ирландия приводят свои валюты к десятичной системе (отменены шиллинги);
  • 2003 год – начало протестов против вторжения коалиционных сил в Ирак.

Кто родился 15 февраля

  • 1574 – итальянский философ, физик и астроном Галилео Галилей;
  • 1933 – украинский писатель-фантаст Владимир Савченко;
  • 1944 – лидер чеченского освободительного движения в 1990-х годах, первый президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев;
  • 1954 – ректор Национального авиационного университета Виталий Бабак;
  • 1955 – мультипликатор, творческий консультант и продюсер культовых мультсериалов «Симпсоны» и «Футурама» Мет Грейнинг.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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