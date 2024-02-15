День антропологии и детей больных раком: праздники и события 15 февраля

Праздники 15 февраля

Международный день антропологии

Этот праздник был основан по инициативе Американской антропологической ассоциации в 2015 году. Антропология изучает биологическую природу и происхождение человека, его физических особенностей, возникших в результате развития в разных географических условиях. Главная ее цель состоит в том, чтобы изучить людей, их самобытность, разнообразие, поведение и т.д.

Европейский день операционной медсестры

Также 15 февраля профессиональный праздник всех операционных медицинских сестер. Он основан с целью подчеркнуть их важный вклад и показать роль образования в обеспечении высокого уровня ухода, предоставляемой этой профессией.

День празднования одиночества

Люди, не имеющие партнера и вынужденные 14 февраля, в День святого Валентина, чувствовать себя неловко, празднуют сегодня свой особый, хълть и не официальный праздник.

Всемирный день управления информацией

Каждый год эта дата приходится на третий четверг февраля. Его цель – повысить осведомленность общественности об основных принципах управления информацией. Так, работники, отвечающие за обращение информации на предприятии, должны знать, как создавать, хранить, управлять и уничтожать документы. Благодаря современным технологиям предлагаются программные решения для предприятий разной величины и сферы деятельности. Координацией и организацией праздника занимаются Американская ассоциация управления информацией в области здравоохранения и профильные организации, которые занимаются документооборотом в медицинской сфере и оперируют данными о состоянии здоровья пациентов, что позволяет оказать необходимую своевременную медицинскую помощь.

Международный день детей, больных раком

Этот памятный день основан по инициативе Международной организации против детского рака в 2002 году. Она основывается на основном принципе этой организации: каждый ребенок, больной раком, имеет право на высокий уровень медицинской и психосоциальной помощи, независимо от его национальности, этнической принадлежности, финансовых возможностей или социального статуса.

Памятные даты 15 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 15 февраля:

399 год до н. э. – Сократа приговаривают к смертной казни;

1113 год – папа Пасхалий II официально признает Орден Госпитальеров;

1574 год – во Львове Иван Федоров издает древнейшую сохранившуюся печатную книгу на современных украинских землях – «Апостол»;

1864 год – основывают пивоваренную компанию Heineken;

1893 год – в Будапеште начинает работать первая в мире «телефонная газета» Telefon Hírmondó, первый пример электронного радиовещания;

1907 год – открывает двери Винницкая публичная библиотека им. Гоголя, сейчас – Винницкая ОУНБ имени К. А. Тимирязева;

1913 год – в Нью-Йорке открывается первая выставка авангардного искусства;

1919 год – Украинский Национальный Совет ЗУНР принимает закон об употреблении украинского языка в государственных учреждениях;

1920 год – в Золотоноше во время Первого Зимнего похода происходит бой Конного полка Черных Запорожцев Армии УНР с большевиками;

1926 год – произносят самую длинную в истории парламентскую речь (депутат Мартинсон в парламенте Эстонии, 11 часов);

1931 год – выходит первый фильм о Дракуле;

1939 год – в областном эфире вновь Запорожской области впервые звучат позывные «Радио Запорожье»;

1946 год – Пенсильванский университет объявляет о создании первой в мире ЭВМ – ENIAC;

1969 год – Роберт Эдвардс из Физиологической лаборатории Кембриджского университета впервые осуществляет искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки;

1971 год – Великобритания и Ирландия приводят свои валюты к десятичной системе (отменены шиллинги);

2003 год – начало протестов против вторжения коалиционных сил в Ирак.

Кто родился 15 февраля