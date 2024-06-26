Де завтра, 27 червня, весь день не буде води

Де завтра, 27 червня, весь день не буде води

Філія «Інфоксводоканал» доводить до мешканців Одеси, керівників підприємств та організацій, що завтра, 27 червня 2024 року, деякі села Одеської області на весь день залишаться без води.

Так, у зв’язку з необхідністю проведення аварійно-ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 27 червня 2024 року з 09:00 до 23:00 буде припинено подачу води споживачам наступних населених пунктів:

  • с. Роксолани;
  • смт Овідіополь;
  • смт Затока;
  • с. Кароліно-Бугаз;
  • с. Надлиманське;
  • с.Калаглія.

Філія «Інфоксводоканал» вибачається за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

Avatar photo
Новини компаній ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk