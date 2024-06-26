Де завтра, 27 червня, весь день не буде води

Філія «Інфоксводоканал» доводить до мешканців Одеси, керівників підприємств та організацій, що завтра, 27 червня 2024 року, деякі села Одеської області на весь день залишаться без води.
Так, у зв’язку з необхідністю проведення аварійно-ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 27 червня 2024 року з 09:00 до 23:00 буде припинено подачу води споживачам наступних населених пунктів:
- с. Роксолани;
- смт Овідіополь;
- смт Затока;
- с. Кароліно-Бугаз;
- с. Надлиманське;
- с.Калаглія.
Філія «Інфоксводоканал» вибачається за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).