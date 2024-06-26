Где завтра, 27 июня, весь день не будет воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей Одессы, руководителей предприятий и организаций, что завтра, 27 июня 2024 года, некоторые села Одесской области на весь день останутся без воды.
Так, в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ на объектах водопровода 27 июня 2024 года с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих населенных пунктов:
- с. Роксоланы;
- пгт Овидиополь;
- пгт Затока;
- с. Каролино-Бугаз;
- с. Надлиманское;
- с.Калаглия.
Филиал «Инфоксводоканал» извиняется за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).