Де в Одесі сьогодні відключать світло до вечора

За даними одеської мерії, яка посилається на інформацію ДТЕК, сьогодні через планові роботи на електромережах Південного РЕМ без світла залишаться жителі наступних адрес:

Окружна;

Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 4л, 19/8, 8, 8г;

Урожайна;

Фонтанська дорога, 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2;

пров. Морехідний 13;

Чубаївська, 11,11/а/1,11б,11в,11г;

Валерія Самофалова (Каманіна), 1в-15ж;

Леваневського, 9а-48;

Літературна, 1, 21/1;

пров. Компасний, 1-21.

Роботи триватимуть до 20:00.

Нагадаємо, сьогодні графики відключення світла в Одесі, як і в попередні дні, діятимуть протягом доби, але обмежень буде значно менше.