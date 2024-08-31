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Де в Одесі сьогодні відключать світло до вечора

Де в Одесі сьогодні відключать світло до вечора

Сьогодні, в суботу, 31 серпня 2024 року, крім стабілізаційних відключень світла, що тривають, деяких одеситів чекає «плановий» блекаут до вечора.

За даними одеської мерії, яка посилається на інформацію ДТЕК, сьогодні через планові роботи на електромережах Південного РЕМ без світла залишаться жителі наступних адрес:

  • Окружна;
  • Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського), 4л, 19/8, 8, 8г;
  • Урожайна;
  • Фонтанська дорога, 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2;
  • пров. Морехідний 13;
  • Чубаївська, 11,11/а/1,11б,11в,11г;
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 1в-15ж;
  • Леваневського, 9а-48;
  • Літературна, 1, 21/1;
  •  пров. Компасний, 1-21.

Роботи триватимуть до 20:00.

Нагадаємо, сьогодні графики відключення світла в Одесі, як і в попередні дні, діятимуть протягом доби, але обмежень буде значно менше.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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