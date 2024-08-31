Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе сегодня отключат свет до вечера – адреса

Где в Одессе сегодня отключат свет до вечера – адреса

Сегодня, в субботу, 31 августа 2024 года, помимо продолжающихся стабилизационных отключений света некоторых одесситов ждет «плановый» блэкаут до вечера.

По данным одесской мэрии, ссылающейся на информацию ДТЭК, сегодня из-за плановых работ на электросетях Южного РЭС без света останутся жители следующих адресов:

  • Окружная;
  • Одесской громады (Авдеева-Черноморского), 4л, 19/8, 8, 8г;
  • Урожайная;
  • Фонтанская дорога, 30/32, 30А, 30Б, 30В, 69/12, 69/14, 69/2;
  • пер. Мореходный 13;
  • Чубаевская, 11,11/а/1,11б,11в,11г;
  • Валерия Самофалова (Каманина), 1в-15ж;
  • Леваневского, 9а-48;
  • Литературная, 1, 21/1;
  •  пер. Компасный, 1-21.

Работы продлятся до 20:00.

Напомним, сегодня графики отключения света в Одессе, как и в предыдущие дни, будут действовать в течение суток, но ограничений будет существенно меньше.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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