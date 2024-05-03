Де в Одесі сьогодні, 3 травня, відключать світло: адреси

У п’ятницю, 3 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишились без електроенергії.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Авдєєва-Чорноморського, 24-159а,
- Жаботинського, 1-57,
- Юхима Геллера, 12-90,
- Недєліна, 1-97а,
- Петрашевського, 15-36,
- пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а,
- пров. Костелівській, 2-8,
- Бригадна, 23-55,
- Гвардійська, 7-21а,
- Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12,
- Штурвальна, 15-21б.
Роботи до 19:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Писарева, 28-40в,
- Рівності, 88, 91, 98-104, 195,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- Фонтанська дорога, 106/корп.37 та 40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Тімірязєва, 34.
Центральний РЕМ
Роботи до 18:00:
- Маріїнська, 6,
- Марінеско узвіз, 6-18.