Новини Одеси та Одеської області

Де в Одесі сьогодні, 3 травня, відключать світло: адреси

Де в Одесі сьогодні, 3 травня, відключать світло: адреси

У п’ятницю, 3 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишились без електроенергії.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:  

  • Авдєєва-Чорноморського, 24-159а,
  • Жаботинського, 1-57,
  • Юхима Геллера, 12-90,
  • Недєліна, 1-97а,
  • Петрашевського, 15-36,
  • пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а,
  • пров. Костелівській, 2-8,
  • Бригадна, 23-55,
  • Гвардійська, 7-21а,
  • Чубаївська, 8, 8/корп.1, 12,
  • Штурвальна, 15-21б.

Роботи до 19:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Писарева, 28-40в,
  • Рівності, 88, 91, 98-104, 195,
  • пров. 1-й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37 та 40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Тімірязєва, 34.

Центральний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • Маріїнська, 6,
  • Марінеско узвіз, 6-18.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk