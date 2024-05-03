Где в Одессе сегодня, 3 мая, отключат свет: адреса

В пятницу, 3 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Авдеева-Черноморского, 24-159а,
- Жаботинского, 1-57,
- Ефима Геллера, 12-90,
- Неделина, 1-97а,
- Петрашевского, 15-36,
- пер. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а,
- пер. Костелевский, 2-8,
- Бригадная, 23-55,
- Гвардейская, 7-21а,
- Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12,
- Штурвальная, 15-21б.
Работы до 19:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Писарева, 28-40в,
- Равенства, 88, 91, 98-104, 195,
- пер. 1-й Равенства, 90,
- пер. Абрикосовая, 1-29,
- пер. Равенства, 92,
- Фонтанская дорога, 106/корп.37 и 40,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Тимирязева, 34.
Центральный РЭС
Работы до 18:00:
- Мариинская, 6,
- Маринеско спуск, 6-18.