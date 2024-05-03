Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе сегодня, 3 мая, отключат свет: адреса

Где в Одессе сегодня, 3 мая, отключат свет: адреса

В пятницу, 3 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Авдеева-Черноморского, 24-159а,
  • Жаботинского, 1-57,
  • Ефима Геллера, 12-90,
  • Неделина, 1-97а,
  • Петрашевского, 15-36,
  • пер. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а,
  • пер. Костелевский, 2-8,
  • Бригадная, 23-55,
  • Гвардейская, 7-21а,
  • Чубаевская, 8, 8/корп.1, 12,
  • Штурвальная, 15-21б.

Работы до 19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Писарева, 28-40в,
  • Равенства, 88, 91, 98-104, 195,
  • пер. 1-й Равенства, 90,
  • пер. Абрикосовая, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • Фонтанская дорога, 106/корп.37 и 40,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Тимирязева, 34.

Центральный РЭС

Работы до 18:00:

  • Мариинская, 6,
  • Маринеско спуск, 6-18.
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