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Де в Одесі не буде світла сьогодні, 28 вересня: адреса

Де в Одесі не буде світла сьогодні, 28 вересня: адреса

Сьогодні, у суботу, 28 вересня 202 року, через проведення ремонтних робіт на електромережах в Одесі низка вулиць залишиться без світла до вечора.

За повідомленням одеської мерії, плани проведення робіт на сьогодні такі:

Північний РЕМ

  • 9-та лінія на житловому масиві, 11-18а;
  • 10-та лінія на житловому масиві, 4-18;
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7-16;
  • 12-а лінія на житловому масиві, 14-18;
  • вул. Керченська, 101-131;
  • пров. 2-й Керченський, 1-15;
  • вул. Капітана Кузнєцова, 92-102.

Південний РЕМ

  • вул. Китобійна, 18-92а;
  • вул. С. Шелухіна, 1а-33а;
  • вул. Планетна, 38а, 38б;
  • вул. Чернігівська, 2б-8;
  • пров. Климовича (пер. 1-й Олександра Невського), 2-8;
  • пров. Чехівського (пров. 2-й Олександра Невського), 1-8;
  • пров. Василя Кричевського (пер. 3-й Олександра Невського), 2-7а;
  • пров. Павла Чубинського (пер. 4-й Олександра Невського), 3-7г;
  • пров. Слави, 4, 7-10.

Роботи триватимуть до 19:00.

За даними НЕК “Укренерго”, стабілізаційні відключення світла сьогодні не прогнозуються.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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