Де в Одесі не буде світла сьогодні, 28 вересня: адреса

Сьогодні, у суботу, 28 вересня 202 року, через проведення ремонтних робіт на електромережах в Одесі низка вулиць залишиться без світла до вечора.
За повідомленням одеської мерії, плани проведення робіт на сьогодні такі:
Північний РЕМ
- 9-та лінія на житловому масиві, 11-18а;
- 10-та лінія на житловому масиві, 4-18;
- 11-а лінія на житловому масиві, 7-16;
- 12-а лінія на житловому масиві, 14-18;
- вул. Керченська, 101-131;
- пров. 2-й Керченський, 1-15;
- вул. Капітана Кузнєцова, 92-102.
Південний РЕМ
- вул. Китобійна, 18-92а;
- вул. С. Шелухіна, 1а-33а;
- вул. Планетна, 38а, 38б;
- вул. Чернігівська, 2б-8;
- пров. Климовича (пер. 1-й Олександра Невського), 2-8;
- пров. Чехівського (пров. 2-й Олександра Невського), 1-8;
- пров. Василя Кричевського (пер. 3-й Олександра Невського), 2-7а;
- пров. Павла Чубинського (пер. 4-й Олександра Невського), 3-7г;
- пров. Слави, 4, 7-10.
Роботи триватимуть до 19:00.
За даними НЕК “Укренерго”, стабілізаційні відключення світла сьогодні не прогнозуються.