Где в Одессе не будет света сегодня, 28 сентября: адреса

Сегодня, в субботу, 28 сентября 202 года, из-за проведения ремонтных работ на электросетях в Одессе ряд улиц останутся без света до вечера.
По сообщению одесской мэрии, планы проведения работ на сегодня таковы:
Северный РЭС
- 9-я линия на жилом массиве, 11-18а;
- 10-я линия на жилом массиве, 4-18;
- 11-я линия на жилом массиве, 7-16;
- 12-я линия на жилом массиве, 14-18;
- ул. Керченская, 101-131;
- пер. 2-й Керченский, 1-15;
- ул. Капитана Кузнецова, 92-102.
Южный РЭС
- ул. Китобойная, 18-92а;
- ул. С. Шелухина, 1а-33а;
- ул. Планетная, 38а, 38б;
- ул. Черниговская, 2б-8;
- пер. Климовича (пер. 1-й Александра Невского), 2-8;
- пер. Чеховского (пер. 2-й Александра Невского), 1-8;
- пер. Василия Кричевского (пер. 3-й Александра Невского), 2-7а;
- пер. Павла Чубинского (пер. 4-й Александра Невского), 3-7г;
- пер. Славы, 4, 7-10.
Работы продлятся до 19:00.
По данным НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения света сегодня не прогнозируются.