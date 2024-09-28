Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе не будет света сегодня, 28 сентября: адреса

Где в Одессе не будет света сегодня, 28 сентября: адреса

Сегодня, в субботу, 28 сентября 202 года, из-за проведения ремонтных работ на электросетях в Одессе ряд улиц останутся без света до вечера.

По сообщению одесской мэрии, планы проведения работ на сегодня таковы:

Северный РЭС

  • 9-я линия на жилом массиве, 11-18а;
  • 10-я линия на жилом массиве, 4-18;
  • 11-я линия на жилом массиве, 7-16;
  • 12-я линия на жилом массиве, 14-18;
  • ул. Керченская, 101-131;
  • пер. 2-й Керченский, 1-15;
  • ул. Капитана Кузнецова, 92-102.

Южный РЭС

  • ул. Китобойная, 18-92а;
  • ул. С. Шелухина, 1а-33а;
  • ул. Планетная, 38а, 38б;
  • ул. Черниговская, 2б-8;
  • пер. Климовича (пер. 1-й Александра Невского), 2-8;
  • пер. Чеховского (пер. 2-й Александра Невского), 1-8;
  • пер. Василия Кричевского (пер. 3-й Александра Невского), 2-7а;
  • пер. Павла Чубинского (пер. 4-й Александра Невского), 3-7г;
  • пер. Славы, 4, 7-10.

Работы продлятся до 19:00.

По данным НЭК «Укрэнерго», стабилизационные отключения света сегодня не прогнозируются.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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