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Де в Одесі найвища швидкість Інтернету?

Де в Одесі найвища швидкість Інтернету?

Швидкість інтернету – це кількість даних, яку можна передавати чи приймати за одиницю часу. Вона вимірюється в бітах за секунду і зустрічається з приставкою мега та гіга (Мбіт/с, Гбіт/с).

Два види швидкості інтернету

Існує два ключові параметри швидкості інтернету:

  • вхідна швидкість (download) — завантаження даних на прикладі перегляду онлайн відео, прослуховування музики або просто завантаження якого-небудь файлу;
  • вихідна (upload) — надсилання даних на прикладі завантаження фото або відео в соціальні мережі, надсилання повідомлень у месенджерах та багато іншого.

Де в Одесі найшвидший інтернет

Швидкість інтернету в Одесі

На графіку видно, що зараз найвища швидкість інтернету серед провайдерів Одеси у компанії Vega Telecom. Інтернет від Vega у кілька разів перевищує швидкість популярних в Одесі інтернет-провайдерів. Разом з тим швидкість основних одеських провайдерів приблизно дорівнює і коливається в діапазоні 25-100 Мбіт/с. Така різниця може бути обумовлена тим, що Vega надає послуги доступу в Інтернет за технологією GPON, яка може забезпечувати швидкість до 1000 Мбіт/с.

Дані були надані компанією Speedtest за вересень 2023 року на основі щоденних тестів швидкості, які проводять одеські користувачі на сайті компанії.

Speedtest – це повністю безкоштовний та широко відомий у світі сервіс перевірки інтернет-з’єднання. Працює з 2006 року і відомий своєю прихильністю до прозорості роботи мереж.

До рейтингу додаються ті провайдери, користувачі яких роблять більш унікальних 200 перевірок швидкості щомісяця протягом останніх 13 місяців. Для подальшої участі в рейтингу сервісу достатньо за тих самих умов лише 100 унікальних перевірок.

Що може вплинути на швидкість дротового інтернету

  • технологія інтернет-з’єднання — можливі втрати швидкості через застарілу схему підключення мережного обладнання;
  • якість комунікацій та обладнання — несправності та пошкодження кабельних мереж;
  • технічні характеристики мережного адаптера — можливі обмеження швидкості обладнання користувача;
  • працюючі програми у фоновому режимі та антивірус.

Що може вплинути на швидкість бездротового Інтернету (Wi-Fi)

wi -fi роутер

  • технічні характеристики Wi-Fi роутера — як правило, дешевші роутери не можуть забезпечити високу швидкість інтернету;
  • кількість підключених пристроїв — кілька паралельно підключених до роутера пристроїв забиратимуть частину швидкості інтернету;
  • перешкоди від Wi-Fi-роутерів у сусідніх приміщеннях — часта проблема в багатоквартирних будинках, коли сигнали від сусідських роутерів накладаються один на одного, створюють перешкоди та відчутно уповільнюють швидкість інтернету;
  • відстань і перешкоди між роутером і пристроєм — чим далі знаходиться роутер, тим слабший сигнал, а стіни між пристроями створюють додаткову перешкоду й уповільнюють швидкість.

Як перевірити швидкість інтернету

Щоб виключити всі можливі неточності та перешкоди під час тестування, рекомендується зробити наступне:

  • підключити інтернет до пристрою, на якому будуть проводитися виміри по дроту (якщо використовується підключення через WiFi);
  • бажано встановити альтернативний та чистий від сторонніх плагінів та розширень інтернет-браузер;
  • відключити всі фонові програми;
  • відключити антивірус.
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