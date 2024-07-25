Де в Одесі 25 липня не буде газу

Де в Одесі 25 липня не буде газу

Сьогодні, у четвер, 25 липня 2024 року, у першій половині дня мешканці низки вулиць Київського району Одеси залишаться без газопостачання у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на газорозподільних та шафових газорегуляторних пунктах.

Як повідомили у компанії АТ «Одесагаз», роботи планується завершити до 16:00, проте час може змінюватись в залежності від виконання робіт.

Газа не буде за такими адресами:

  • вул. Академіка Вільямса, 17, 17/11, 17а, 19б, 21, 21б, 23, 25, 25в, 31, 30, 34, 36, 36а, 36/38, 38, 38а;
  • пров. Академіка Вільямса, 3, 7, 7а, 9а, 9, 11, 13, 28а;
  • вул. Саксаганського, 12, 19, 17, 14-26.

У компанії також просять споживачів обов’язково перекрити всі крани перед газовими приладами без газопостачання.

Також при відновленні газопостачання будуть проведені такі перевірки:

  • відсутність договорів та заборгованості;
  • відповідність газопроводів нормам: корозія, сторонні предмети;
  • вентиляційні та димові канали: відповідність нормам безпеки.

Подача газу відбудеться лише якщо абоненти будуть вдома.

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