Де в Одесі 25 липня не буде газу

Як повідомили у компанії АТ «Одесагаз», роботи планується завершити до 16:00, проте час може змінюватись в залежності від виконання робіт.

Газа не буде за такими адресами:

вул. Академіка Вільямса, 17, 17/11, 17а, 19б, 21, 21б, 23, 25, 25в, 31, 30, 34, 36, 36а, 36/38, 38, 38а;

пров. Академіка Вільямса, 3, 7, 7а, 9а, 9, 11, 13, 28а;

вул. Саксаганського, 12, 19, 17, 14-26.

У компанії також просять споживачів обов’язково перекрити всі крани перед газовими приладами без газопостачання.

Також при відновленні газопостачання будуть проведені такі перевірки:

відсутність договорів та заборгованості;

відповідність газопроводів нормам: корозія, сторонні предмети;

вентиляційні та димові канали: відповідність нормам безпеки.

Подача газу відбудеться лише якщо абоненти будуть вдома.