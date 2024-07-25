Где в Одессе 25 июля не будет газа

Как сообщили в компании АО «Одессагаз», работы планируется завершить к 16:00, однако время может меняться в зависимости от выполнения работ.

Газа не будет по таким адресам:

ул. Академика Вильямса, 17, 17/11, 17а, 19б, 21, 21б, 23, 25, 25в, 31, 30, 34, 36, 36а, 36/38, 38, 38а;

пнр Академика Вильямса, 3, 7, 7а, 9а, 9, 11, 13, 28а;

ул. Саксаганского, 12, 19, 17, 14-26.

В компании также просят потребителей обязательно перекрыть все краны перед газовыми приборами в отсутствие газоснабжения.

Также при восстановлении газоснабжения будут проведены следующие проверки:

отсутствие договоров и задолженности;

соответствие газопроводов нормам: коррозия, посторонние предметы;

вентиляционные и дымовые каналы: соответствие нормам безопасности.

Подача газа состоится только если абоненты будут дома.