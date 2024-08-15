Де сьогодні, 15 серпня, в Одесі вимкнуть світло: перелік адрес

ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє, де заплановано вимкнення у четвер, 15 серпня 2024 року, у зв’язку з плановими ремонтними роботами.
Центральний РЕМ
В роботі до 17:00:
- Сегедська, 2, 2а,
- пров. Місячний, 6,
- Добровольців (М. Говорова), 1, 2, 3, 3а,
- Кленова, 2,
- просп. Гагаріна, 27, 27а, 29, 31.
Роботи до 19:00:
- Квіткова, 1-21,
- Кордонна, 25-74,
- Олексія Косяченка, 2а-54,
- Святослава Ріхтера , 33-130,
- Тетяни Тесс, 3а-19, 34а, 43б,
- пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 114, 116,
- пров. 1-й Бузковий, 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 4, 4/2-а, 5, 6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- Квітнева, 20-33/1,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Сільська, 29-44,
- Туристська, 7а-46,
- Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99,
- Малішевського (Гастелло), 9-167,
- Клименко, 25,33в,
- Гранатна, 28-54,
- Дубова, 1-31,
- Профспілкова, 2-34/1,
- Пшенична, 7-24,
- Радісна, 32-54,
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
- пров. 1-й Кипарисний, 2,4,
- пров. 3-й Кипарисний, 1-4,
- пров. Джутовий, 1-10а,
- пров. Конструкторський, 1-11,
- Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1-12,
- пров. Радіальний, 1-12,
- Центральний Аеропорт, 1-15, 23
Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Варненська,12/корп.3,14/корп.2, 3, 12/корп.2, 4,
- Космонавтів, 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4