Где сегодня, 15 августа, в Одессе отключат свет: перечень адресов

ДТЭК «Одесские электросети» сообщает, где планируются отключения в четверг, 15 августа 2024 года, в связи с плановыми ремонтными работами.
Центральный РЭС
В работе до 17:00:
- Сегедская, 2,
- пер. Лунный, 6,
- Добровольцев (М. Говорова), 1, 2, 3, 3а,
- Кленова, 2,
- просп. Гагарина, 27, 27а, 29, 31.
Работы до 19:00:
- Цветочная, 1-21,
- Кордонная, 25-74,
- Алексея Косяченко, 2а-54,
- Святослава Рихтера, 33-130,
- Татьяны Тесс, 3а-19, 34а, 43б,
- пер. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 114, 116,
- пер. 1-й Сиреневый, 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 4, 4/2-а, 5, 6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- пер. Ковровый, 5,7,9,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- Апрельская, 20-33/1,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Сельская, 29-44, Туристская , 7а-46,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99,
- Малишевского (Гастелло), 9-167,
- Клименко, 25,33в, Гранатная, 28-54,
- Дубовая, 1-31,
- Профсоюзная, 2-34/ 1,
- Пшеничная, 7-24,
- Радостная, 32-54,
- Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
- пер. 1-й Кипарисный, 2,4,
- пер. 3-й Кипарисный, 1-4,
- пер. Джутовая, 1-10а,
- пер. Конструкторский, 1-11,
- Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12,
- пер. Радиальный, 1-12,
- Центральный Аэропорт, 1-15, 23
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- Варненская,12/корп.3,14/корп.2, 3, 12/корп.2, 4,
- Космонавтов, 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4