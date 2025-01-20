За попередніми прогнозами, слабка магнітна буря також можлива в період із 21 по 30 січня. А ось 31 січня геомагнітний шторм може виявитися досить сильним.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане постійними спалахами і вибухами на Сонці, у яких виділяється значної кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які швидко рухаються по різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається вченими магнітними або сонячними бурями.

Як відомо, магнітні бурі мають здатність впливати на атмосферний тиск, тому в ці дні деякі люди можуть почуватися гірше. У деяких людей вони здатні викликати головний біль, втому, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття.

Магнітні бурі також здатні впливати на електронні пристрої, системи навігації та зв’язок, що може створювати додаткові незручності у повсякденному житті.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Щоб зменшити вплив магнітних бур, важливо більше відпочивати та уникати стресових ситуацій. У цей період рекомендується пити достатню кількість води, обмежити вживання кофеїну. та алкоголю, а також дотримуватися легкої дієти, багатої на вітаміни та мікроелементи.

Корисно також проводити час на свіжому повітрі та уникати перевантажень. Якщо у вас є проблеми зі здоров’ям, краще проконсультуватися з лікарем.