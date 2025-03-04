Прогноз погоди в Одесі на 5 березня
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів повідомляє, що в Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 10-12°С тепла.
Читайте також: Одеський трамвай №18 тимчасово замінять автобуси
Прогноз погоди в Одеській області на 5 березня
По Одеській області 5 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви до 15-17 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 10-15°С.
На автомобільних дорогах області видимість добра.
Вибір редакції: Ясенове Перше та Ясенове Друге: що об’єднує два села на річці Кодима?
Фото Марії Котової