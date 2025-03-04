Март в Одессе, дерево

Прогноз погоди в Одесі на 5 березня

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів повідомляє, що в Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 10-12°С тепла.

Читайте також: Одеський трамвай №18 тимчасово замінять автобуси

Прогноз погоди в Одеській області на 5 березня

По Одеській області 5 березня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви до 15-17 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 10-15°С.

На автомобільних дорогах області видимість добра.

Вибір редакції: Ясенове Перше та Ясенове Друге: що об’єднує два села на річці Кодима?

Фото Марії Котової

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою