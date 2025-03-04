Март в Одессе, дерево

Прогноз погоды в Одессе на 5 марта

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Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает, что в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 10-12°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 5 марта

По Одесской области 5 марта ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер западный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 10-15°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Марии Котовой

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