Прогноз погоды в Одессе на 5 марта
Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает, что в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 10-12°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 5 марта
По Одесской области 5 марта ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 10-15°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой