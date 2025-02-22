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За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 22 лютого, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці і своєю чергою спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

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K-індекс – це показник, що характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі. Він являє собою відхилення магнітного поля Землі від норми протягом тригодинного інтервалу.

Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

К-індекс 5 відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

У період магнітної бурі краще уникати важких фізичних навантажень, вживання алкоголю, жирної та солодкої їжі. Людям, які страждають на серцево-судинні захворювання, рекомендується завжди тримати під рукою звичні ліки. Однак не слід збільшувати дозу прийому, якщо тільки це не призначення лікаря.

 

 

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