За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 22 лютого, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці і своєю чергою спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

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K-індекс – це показник, що характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі. Він являє собою відхилення магнітного поля Землі від норми протягом тригодинного інтервалу.

Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

К-індекс 5 відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

У період магнітної бурі краще уникати важких фізичних навантажень, вживання алкоголю, жирної та солодкої їжі. Людям, які страждають на серцево-судинні захворювання, рекомендується завжди тримати під рукою звичні ліки. Однак не слід збільшувати дозу прийому, якщо тільки це не призначення лікаря.