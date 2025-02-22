По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в субботу, 22 февраля, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

Выбор редакции: Выплаты за ранение: кому везет, а кто остается ни с чем? (видео)

K-индекс — это показатель характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури. Он представляет собой отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала.

Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

К-индекс 5 соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

В период магнитной бури лучше избегать тяжелых физических нагрузок, употребления алкоголя, жирной и сладкой пищи. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется всегда держать под рукой привычные лекарства. Однако не следует увеличивать дозу приема, если только это не назначение лечащего врача.