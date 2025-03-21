Весна в Одессе

Прогноз погоди в Одесі на 22 березня

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-4° C тепла, вдень 10-12°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 22 березня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5°C тепла, місцями до 5°C морозу, вдень 10-15°C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Вибір редакції

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою