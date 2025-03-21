Прогноз погоди в Одесі на 22 березня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-4° C тепла, вдень 10-12°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 22 березня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5°C тепла, місцями до 5°C морозу, вдень 10-15°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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