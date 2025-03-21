Передати на допомогу нужденним

Речі в хорошому стані можна здати на благодійність. Вони необхідні переселенцям, багатодітним сім’ям, людям похилого віку, мешканцям інтернатів. В Одесі є кілька організацій, де приймають речі для допомоги нужденним.

Карітас

Велика міжнародна мережа, що налічує понад півсотні благодійних організацій по всьому світу. Є її філія і в Одесі. Організація передає речі постраждалим від війни, літнім людям, ВІЛ-інфікованим, багатодітним сім’ям.

Адреса: вул. Південна, 40.

Телефон: (048) 704-00-45.

Червоний хрест

Найвідоміша у світі благодійна організація. Нині допомагають бійцям і постраждалим від війни.

Адреса: вул. Грецька, 5.

Телефони: (048) 724-34-28; (099) 378-43-99.

Добрий самарянин

Благодійний фонд здійснює проект «Друге життя ваших речей». Його ідея – допомогти одеситам позбутися зайвого одягу і надати допомогу малозабезпеченим, багатодітним і соціально незахищеним верствам населення не тільки Одеси, а й України. Тут приймають одяг, взуття, побутову хімію, дитяче приладдя та меблі в хорошому стані.

Адреси: вул. Балківська, 115; вул. Краснова, 3-Б; сквер Георгія Гамова, 3.

Телефон: (068) 855-60-60.

Дорога додому

Одеський благодійний фонд допомагає дорослим і дітям, які опинилися в кризових ситуаціях, постраждалим від наслідків війни. Для нужденних можна принести речі або продукти.

Адреса: вул. Софіївська, 10.

Телефон: (068) 777-20-76.

Співдружність

Центр допомоги переселенцям — всеукраїнська громадська організація. Благодійністю займається з 2014 року. Спеціалізується на різних видах допомоги для переселенців.

Адреса: вулиця Кінна, 13.

Телефон: (050) 811-77-70.

Людиікс

Благодійна організація допомагає людям, які опинилися в складних обставинах, і сім’ям переселенців. Сюди можна принести одяг та засоби особистої гігієни.

Адреса: вул. Філатова, 70/1.

Телефон: (067) 782-99-83.

Міський гуманітарний центр надає допомогу переселенцям із зон активних бойових дій, людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям і пенсіонерам. Його філії працюють у всіх районах Одеси.

Муніципальний гуманітарний центр Хаджибейського району:

Адреса: сквер Георгія Гамова, 3; Одеська народна церква (за згодою БФ «Добрий Самарянин»).

Телефон: (048) 796-27-49.

Муніципальний гуманітарний центр Приморського району:

Адреса: вул. Приморська, 42, (за згодою Єврейської Месіанської Релігійної Громади «Світло Месії» (Ор Машіах).

Телефон: (093) 813-31-98.

Муніципальний гуманітарний центр Пересипського району:

Адреса: пр-т Князя Володимира Великого (вул. Добровольського), 120-А.

Телефон: (048) 705-59-71.

Муніципальний гуманітарний центр Київського району:

Адреса: Люстдорфська дорога, 58 (колишня їдальня «Ветеран»).

Телефон: (048) 789-10-22.

Речі можна відправити на переробку

В Одесі працює волонтерський проєкт «Речі, які допомагають». З його допомогою одесити можуть позбутися непотрібного одягу і, разом з тим, підтримати тих, хто цього потребує.

Речі можна здавати будь-якої якості. Одяг в ідеальному та гарному стані – який не одягали взагалі або на ньому не видно слідів носіння, йде на благодійність. Постільна білизна, рушники та халати з натуральних тканин – на переробку.

Для того, щоб здати одяг, треба лише знайти найближчий контейнер прийому речей. Розташовані вони в різних районах міста. До того ж волонтери створили онлайн-мапу розташування контейнерів. Побачити її можна на сайті проєкту «Речі, які допомагають». У всьому місті таких контейнерів встановлено близько 90. Публікуємо адреси деяких із них.

Приморський район:

Грецька площа, 3/4 (ТЦ «Галерея Афіна»);

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 10/6 (ЖК «Зоряне містечко»);

вул. Середньофонтанська, 35 (ЖК «Апельсин»).

Аркадія:

вул. Аркадійське плато, 9 (ЖК «Гагарінський»);

вул. Генуезька, 5/2 (ТЦ Gagarin plaza);

вул. Педагогічна, 21/1 (ЖК «Акапулько-2») і 23 (ЖК «Лімнос»).

Київський район:

Люстдорфська дорога, 55 (ЖК «Альтаїр»);

вул. Євгена Чикаленка (Академіка Вільямса), 93/1 («Таїровські сади») і 95 (ЖК «Акварель»);

вул. Перлинна, 3, 5, 7 (ЖК Cadorr);

вул. Жаботинського, 56-А (ЖК «Дмитрівський»).

Пересипський район:

Південна дорога, 101а (ТЦ «Рів’єра»);

вул. Марсельська, 33/4 (ЖК «Приморські Сади») і 35 (ЖК Kadorr);

вул. Героїв оборони Одеси, 24 (ЖК «Гранд парк»);

вул. Грушевського, 39-Е (БЦ «Глобал») і 39/3 (ЖК «Затишний»).

Хаджибейський район:

пр-п Івана та Юрія Лип, 11 (фітнес-клуб «Шторм»);

вул. вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 16-Б (ЖК «Еталон»);

Овідіопольська дорога, 3 (ЖК Real Park).

Продати на платформі оголошень

Якщо задарма віддавати одяг не хочеться, можна спробувати продати його онлайн. Чудовий варіант для цього – платформа оголошень. Тут потрібно просто зареєструватися і розмістити свою пропозицію.

Сьогодні на платформі OLX категорія вживаного одягу та аксесуарів – одна з найпопулярніших серед користувачів. При цьому за останній рік кількість відгуків від користувачів на оголошення про продаж таких речей збільшилася майже вдвічі.

Тож, як розпорядитися непотрібним одягом – вирішувати його власникам. Головне – щоб він не опинився на смітнику. З погляду і екології, і моралі – це не найкраще розв’язання проблеми засміченості шафи для одягу.