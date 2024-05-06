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Закончится ли 6 мая затяжная магнитная буря

Закончится ли 6 мая затяжная магнитная буря

По прогнозам астросиноптиков, в мае 2024 года магнитные бури будут в основном слабыми, но длительными. И после неспокойных первых дней последнего месяца весны нас ждет небольшое затишье.

А вот сегодня, в понедельник, 6 мая, еще возможны отдельные возмущенные периоды, прогнозируют ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По предварительным прогнозам, в этом месяце магнитные бури ожидаются 11-17, 20-25 и 28 мая.

Как влияют на здоровье магнитные бури

В дни геомагнитных колебаний метеозависимые люди могут испытывать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Однако большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.

В период магнитных бурь чаще всего жалуются на:

  • ухудшение настроения и самочувствия;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • нарушение сна или бессонница;
  • раздражительность и тревожность;
  • боль в суставах;
  • головную боль и/или головокружение;
  • обострение хронических заболеваний.

Как защититься от магнитных бурь

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:

  • уделять время физической активности;
  • отдавать предпочтение здоровому питанию;
  • отдыхать и высыпаться;
  • пить чистую воду или травяной чай;
  • не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
  • избегать стрессовых факторов;
  • проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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