Закончится ли 6 мая затяжная магнитная буря

А вот сегодня, в понедельник, 6 мая, еще возможны отдельные возмущенные периоды, прогнозируют ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По предварительным прогнозам, в этом месяце магнитные бури ожидаются 11-17, 20-25 и 28 мая.

Как влияют на здоровье магнитные бури

В дни геомагнитных колебаний метеозависимые люди могут испытывать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Однако большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.

В период магнитных бурь чаще всего жалуются на:

ухудшение настроения и самочувствия;

повышение или снижение артериального давления;

нарушение сна или бессонница;

раздражительность и тревожность;

боль в суставах;

головную боль и/или головокружение;

обострение хронических заболеваний.

Как защититься от магнитных бурь

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций: