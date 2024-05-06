Закончится ли 6 мая затяжная магнитная буря

По прогнозам астросиноптиков, в мае 2024 года магнитные бури будут в основном слабыми, но длительными. И после неспокойных первых дней последнего месяца весны нас ждет небольшое затишье.
А вот сегодня, в понедельник, 6 мая, еще возможны отдельные возмущенные периоды, прогнозируют ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
По предварительным прогнозам, в этом месяце магнитные бури ожидаются 11-17, 20-25 и 28 мая.
Как влияют на здоровье магнитные бури
В дни геомагнитных колебаний метеозависимые люди могут испытывать обострение хронических заболеваний, ухудшение сна или настроения. Однако большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.
В период магнитных бурь чаще всего жалуются на:
- ухудшение настроения и самочувствия;
- повышение или снижение артериального давления;
- нарушение сна или бессонница;
- раздражительность и тревожность;
- боль в суставах;
- головную боль и/или головокружение;
- обострение хронических заболеваний.
Как защититься от магнитных бурь
В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:
- уделять время физической активности;
- отдавать предпочтение здоровому питанию;
- отдыхать и высыпаться;
- пить чистую воду или травяной чай;
- не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
- избегать стрессовых факторов;
- проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.