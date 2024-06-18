Чи загрожує Одесі десант: у ВМС прокоментували верогідність його висадки

Чи загрожує Одесі десант: у ВМС прокоментували верогідність його висадки

В останні місяці Україна зіткнулася з новими викликами на морських кордонах. Загроза десантування російських військ завжди була серйозним фактором безпеки для прибережних областей. Однак останні дані свідчать про значне зниження можливостей ворога в цій сфері.

Операції з десантування є найскладнішим типом морських операцій. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв’ю для «РБК-Україна» заявив, що загроза висадження ворожого морського десанту в Одеській чи інших областях України відсутня. Він зазначив, що десантні спроможності росії сильно знижені. З 14 кораблів у строю залишається п’ять, і вони не можуть підійти до українського берега. Великі кораблі є повільними, що робить їх легкою ціллю. У разі спроби висадки, їх очікує знищення, оскільки береги заміновані.

Морські операції з десантування зазвичай не проводяться окремо, а є частиною загальновійськової операції, коли одночасно наступає велике угруповання з суходолу, а з моря підтримуються ці зусилля, щоб розтягнути сили противника. На початку широкомасштабного вторгнення Росія намагалася здійснити таку операцію, підходячи до українських берегів та намагаючись обійти суходолом Миколаїв, щоб відрізати Україну від моря. Проте, після відступу від Миколаєва, ця операція втратила сенс.

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