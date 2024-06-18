Грозит ли Одессе десант: в ВМС прокомментировали вероятность его высадки

Операции по десантированию являются самым сложным типом морских операций. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью для «РБК-Украина» заявил, что угроза высадки вражеского морского десанта в Одесской или других областях Украины отсутствует. Он отметил, что десантные возможности россии сильно снижены. Из 14 кораблей в строю остается пять, и они не могут подойти к украинскому берегу. Большие корабли являются медленными, что делает их легкой целью. В случае попытки высадки, их ожидает уничтожение, поскольку берега заминированы.

Морские операции по десантированию обычно не проводятся отдельно, а являются частью общевойсковой операции, когда одновременно наступает большая группировка с суши, а с моря поддерживаются эти усилия, чтобы растянуть силы противника. В начале широкомасштабного вторжения Россия пыталась осуществить такую операцию, подходя к украинским берегам и пытаясь обойти по суше Николаев, чтобы отрезать Украину от моря. Однако, после отступления от Николаева, эта операция потеряла смысл.