Чи вщухне магнітна буря в неділю, 4 серпня – прогноз

Фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України також прогнозують на сьогодні підвищену геомагнітну активність та ймовірні періоди штормової космічної погоди.

Магнітні бурі: коли їх чекати у серпні 2024 року

Зазначимо, що серпень поточного року розпочався із досить сильних магнітних бур. Також в останній місяць літа очікується ще кілька потужних магнітних бур «червоного» рівня.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонце. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку та людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на самопочуття.

Наступна слабка магнітна буря прогнозується в середині місяця – з 13 по 16 серпня. 13 числа сила бурі досягне 5 балів, потім впаде до 4 балів.

Короткочасне зростання сонячної активності також можливе 22 і 23 серпня.

Кінець місяця відзначиться сильною магнітною бурею з 25 по 28 серпня. Активність Сонця 25 і 26 числа буде дуже високою і потім почне знижуватися.

Водночас нагадаємо, що такий прогноз не є точним і може змінюватися з часом, оскільки активність Сонця важко передбачити.

Хто найбільш схильний до впливу магнітних бурь

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Крім того, варто зазначити, що до магнітних бур особливо чутливі люди похилого віку, вагітні і ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Як звести негативний вплив магнітних бур до мінімуму

Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила: