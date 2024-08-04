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Утихнет ли магнитная буря в воскресенье, 4 августа – прогноз

Утихнет ли магнитная буря в воскресенье, 4 августа – прогноз

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в воскресенье, 4 августа 2024 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Геомагнитный шторм такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, и поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также прогнозируют на сегодняшний день повышенную геомагнитную активность и вероятные периоды штормовой космической погоды.

Магнитные бури: когда их ожидать в августе 2024 года

Отметим, что август текущего года начался с достаточно сильных магнитных бурь. Также в последний месяц лета ожидается еще несколько мощных магнитных бурь «красного» уровня.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на самочувствии.

Следующая слабая магнитная буря прогнозируется в середине месяца – с 13 по 16 августа. 13 числа сила бури достигнет 5 баллов, затем упадет до 4 баллов.

Кратковременный рост солнечной активности также возможен будет 22 и 23 августа.

Конец месяца отметится сильной магнитной бурей с 25 по 28 августа. Активность Солнца 25 и 26 числа будет очень высокой и лишь затем начнет снижаться.

В то же время напомним, что такой прогноз не является точным и может меняться со временем, поскольку активность Солнца трудно предугадать.

Кто наиболее подвержен влиянию магнитных бурь

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Как свести негативное влияние магнитных бурь к минимуму

Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила:

  • находитесь больше времени на свежем воздухе;
  • ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
  • включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
  • избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
  • позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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