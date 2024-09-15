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Утихнет ли магнитная буря в воскресенье 15 сентября

Утихнет ли магнитная буря в воскресенье 15 сентября

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США прогнозирует на сегодняшнее воскресенье, 15 сентября 2024 года, умеренную космическую погоду. То есть бушевавшая накануне магнитная буря постепенно пойдет на спад.

Ранее в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предупреждали о повышенной геомагнитной активности и «периодах штормовой космической погоды» на сегодняшний день.

По предварительным прогнозам, сильная магнитная буря возможна в конце месяца – ориентировочно она накроет Землю в период с 25 по 28 сентября.

Напомним, магнитные бури могут влиять на атмосферное давление и работу различных электронных приборов, а еще вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете – головные боли, усталость и упадок сил.

Что такое магнитная буря

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и организм человека, в частности вызвать ухудшение самочувствия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

К сожалению, для метеозависимых людей магнитные бури могут обернуться неприятными симптомами, такими как:

  • головная боль;
  • повышенная усталость или слабость;
  • повышенная тревожность;
  • проблемы со сном – бессонница или плохой сон;
  • снижение концентрации;
  • повышение артериального давления у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Хотя не все испытывают эти симптомы, магнитные бури могут влиять на людей, чувствительных к изменениям в окружающей среде.

Как уменьшить влияние магнитной бури

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на организм, можно придерживаться нескольких простых советов:

  • старайтесь хорошо высыпаться, чтобы организм мог лучше адаптироваться к изменениям в магнитном поле;
  • употребляйте больше свежих овощей, фруктов и продуктов, богатых магнием (орехи, бобовые, зелень), что помогает стабилизировать нервную систему;
  • пейте достаточно воды, чтобы поддерживать водно-солевой баланс – это поможет избежать головной боли и усталости;
  • делайте зарядку – легкие упражнения на свежем воздухе помогут улучшить кровообращение и уменьшить напряжение;
  • минимизируйте стресс, находите время на отдых;
  • ограничьте употребление кофеина и алкоголя – они могут усилить чувство тревоги или влиять на артериальное давление;
  • старайтесь не заниматься тяжелой физической работой и не принимайте важные решения во время магнитной бури, чтобы избежать дополнительного стресса.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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