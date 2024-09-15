Утихнет ли магнитная буря в воскресенье 15 сентября

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США прогнозирует на сегодняшнее воскресенье, 15 сентября 2024 года, умеренную космическую погоду. То есть бушевавшая накануне магнитная буря постепенно пойдет на спад.
Ранее в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предупреждали о повышенной геомагнитной активности и «периодах штормовой космической погоды» на сегодняшний день.
По предварительным прогнозам, сильная магнитная буря возможна в конце месяца – ориентировочно она накроет Землю в период с 25 по 28 сентября.
Напомним, магнитные бури могут влиять на атмосферное давление и работу различных электронных приборов, а еще вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете – головные боли, усталость и упадок сил.
Что такое магнитная буря
Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и организм человека, в частности вызвать ухудшение самочувствия.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
К сожалению, для метеозависимых людей магнитные бури могут обернуться неприятными симптомами, такими как:
- головная боль;
- повышенная усталость или слабость;
- повышенная тревожность;
- проблемы со сном – бессонница или плохой сон;
- снижение концентрации;
- повышение артериального давления у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Хотя не все испытывают эти симптомы, магнитные бури могут влиять на людей, чувствительных к изменениям в окружающей среде.
Как уменьшить влияние магнитной бури
Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на организм, можно придерживаться нескольких простых советов:
- старайтесь хорошо высыпаться, чтобы организм мог лучше адаптироваться к изменениям в магнитном поле;
- употребляйте больше свежих овощей, фруктов и продуктов, богатых магнием (орехи, бобовые, зелень), что помогает стабилизировать нервную систему;
- пейте достаточно воды, чтобы поддерживать водно-солевой баланс – это поможет избежать головной боли и усталости;
- делайте зарядку – легкие упражнения на свежем воздухе помогут улучшить кровообращение и уменьшить напряжение;
- минимизируйте стресс, находите время на отдых;
- ограничьте употребление кофеина и алкоголя – они могут усилить чувство тревоги или влиять на артериальное давление;
- старайтесь не заниматься тяжелой физической работой и не принимайте важные решения во время магнитной бури, чтобы избежать дополнительного стресса.