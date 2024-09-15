Утихнет ли магнитная буря в воскресенье 15 сентября

Ранее в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предупреждали о повышенной геомагнитной активности и «периодах штормовой космической погоды» на сегодняшний день.

По предварительным прогнозам, сильная магнитная буря возможна в конце месяца – ориентировочно она накроет Землю в период с 25 по 28 сентября.

Напомним, магнитные бури могут влиять на атмосферное давление и работу различных электронных приборов, а еще вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете – головные боли, усталость и упадок сил.

Что такое магнитная буря

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Они вызваны возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и организм человека, в частности вызвать ухудшение самочувствия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

К сожалению, для метеозависимых людей магнитные бури могут обернуться неприятными симптомами, такими как:

головная боль;

повышенная усталость или слабость;

повышенная тревожность;

проблемы со сном – бессонница или плохой сон;

снижение концентрации;

повышение артериального давления у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Хотя не все испытывают эти симптомы, магнитные бури могут влиять на людей, чувствительных к изменениям в окружающей среде.

Как уменьшить влияние магнитной бури

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на организм, можно придерживаться нескольких простых советов: