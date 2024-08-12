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Чи вщухне магнітна буря сьогодні, 12 серпня

Чи вщухне магнітна буря сьогодні, 12 серпня

Сьогодні, у понеділок, 12 серпня 2024 року, на Землі очікується слабка магнітна буря. Магнітна буря такої сили може стати причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на здоров’я метеозалежних та людей похилого віку, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Такий прогноз фахівців Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Нагадаємо, серпень цього року «відзначився» досить сильними магнітними бурями на початку місяця. Найближчими кількома днями геомагнітна активність може зменшитися, але з 20-х чисел вчені прогнозують нові бурі.

Також зазначимо, що геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть загрожувати здоров’ю та самопочуттю людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією і хворобами серця та судин – у такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Тим не менш, серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість. Більшість людей бурі проходять без серйозних наслідків здоров’ю.

Основним рецептом захисту від магнітних бур є здоровий сон і відпочинок. Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави та алкоголю, більше часу проводити на свіжому повітрі.

Якщо ваше самопочуття сильно погіршилося, зверніться до лікаря.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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