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Утихнет ли магнитная буря сегодня, 12 августа

Утихнет ли магнитная буря сегодня, 12 августа

Сегодня, в понедельник, 12 августа 2024 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Магнитная буря такой силы может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Таков прогноз специалистов Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Напомним, август этого года «отметился» достаточно сильными магнитными бурями в первых числах месяца. В ближайшие несколько дней геомагнитная активность может поубавиться, но с 20-х чисел ученые прогнозируют новые бури.

Также отметим, что геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов – в такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость. У большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя, больше времени проводить на свежем воздухе.

Если же ваше самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к врачу.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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