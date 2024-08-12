Утихнет ли магнитная буря сегодня, 12 августа

Таков прогноз специалистов Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Напомним, август этого года «отметился» достаточно сильными магнитными бурями в первых числах месяца. В ближайшие несколько дней геомагнитная активность может поубавиться, но с 20-х чисел ученые прогнозируют новые бури.

Также отметим, что геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов – в такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость. У большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя, больше времени проводить на свежем воздухе.

Если же ваше самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к врачу.