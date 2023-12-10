Чи вщухне магнітна буря: прогноз на 10 грудня

Магнітні бурі: прогноз на грудень

Сьогодні, у неділю, 10 грудня 2023 року, можлива підвищена геомагнітна активність та періоди штормової космічної погоди. Таким є прогноз Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

У той же час деякі експерти стверджують, що пік нинішньої бурі припав на суботу, 9 грудня, а сьогодні її потужність знизиться до безпечного рівня.

Наступна слабка магнітна буря потужністю 4 бали очікується 12-13 грудня. А наприкінці місяця прогнозується триденна магнітна буря – орієнтовно на неї потрібно чекати 21-23 грудня. Першого дня її потужність складе 5 балів, а потім знизиться до 4-х.

Остання груднева буря силою 5 балів настане 30 грудня.

У той же час важливо пам’ятати, що прогноз магнітних бур на такий тривалий період є неточним і може змінюватись протягом місяця, оскільки поведінку Сонця важко передбачити.

Як впливають на нас магнітні бурі

Слід зазначити, що вплив магнітних бур на здоров’я не до кінця вивчено вченими. А експерименти про вплив бурі людей показували суперечливі результати.

У дні підвищеної сонячної активності від метеочутливих людей часто можна почути скарги на погане самопочуття. Найпоширеніші симптоми магнітної бурі:

головний біль, запаморочення, нудота;

болі в м’язах та суглобах або в місцях ранніх переломів;

підвищений тиск;

сонливість;

загострення хронічних хвороб.

Тим не менш, більшість людей все ж таки переживають геомагнітні шторми легко і без негативних симптомів.

Як уберегтися від магнітного «шторму»

Щоб магнітна буря пройшла для вас легко та без відчутних наслідків для здоров’я, дотримуйтесь правил здорового способу життя:

обмежте вживання смаженої, гострої, жирної їжі, а також алкоголю, кави та цигарок. Їжте більше овочів, фруктів, зелені та риби;

старайтеся виключити з життя джерела стресу, не беріть участь у конфліктах і займіться заспокійливими заняттями;

регулярно провітрюйте приміщення, особливо перед сном;

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

перед сном приймайте контрастний душ;

старайтеся лягати спати в один і той же час.

Якщо ж у дні магнітних бурь ваше самопочуття сильно погіршилося, рекомендується взяти лікарняний.