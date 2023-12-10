Чи вщухне магнітна буря: прогноз на 10 грудня

Як запевняють фахівці з космічної погоди, взимку магнітні бурі більш ймовірні через особливі атмосферні умови. У цей час року, ночі стають довшими, що створює сприятливі умови для формування більш стабільних та довготривалих магнітних збурень.
Магнітні бурі: прогноз на грудень
Сьогодні, у неділю, 10 грудня 2023 року, можлива підвищена геомагнітна активність та періоди штормової космічної погоди. Таким є прогноз Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
У той же час деякі експерти стверджують, що пік нинішньої бурі припав на суботу, 9 грудня, а сьогодні її потужність знизиться до безпечного рівня.
Наступна слабка магнітна буря потужністю 4 бали очікується 12-13 грудня. А наприкінці місяця прогнозується триденна магнітна буря – орієнтовно на неї потрібно чекати 21-23 грудня. Першого дня її потужність складе 5 балів, а потім знизиться до 4-х.
Остання груднева буря силою 5 балів настане 30 грудня.
У той же час важливо пам’ятати, що прогноз магнітних бур на такий тривалий період є неточним і може змінюватись протягом місяця, оскільки поведінку Сонця важко передбачити.
Як впливають на нас магнітні бурі
Слід зазначити, що вплив магнітних бур на здоров’я не до кінця вивчено вченими. А експерименти про вплив бурі людей показували суперечливі результати.
У дні підвищеної сонячної активності від метеочутливих людей часто можна почути скарги на погане самопочуття. Найпоширеніші симптоми магнітної бурі:
- головний біль, запаморочення, нудота;
- болі в м’язах та суглобах або в місцях ранніх переломів;
- підвищений тиск;
- сонливість;
- загострення хронічних хвороб.
Тим не менш, більшість людей все ж таки переживають геомагнітні шторми легко і без негативних симптомів.
Як уберегтися від магнітного «шторму»
Щоб магнітна буря пройшла для вас легко та без відчутних наслідків для здоров’я, дотримуйтесь правил здорового способу життя:
- обмежте вживання смаженої, гострої, жирної їжі, а також алкоголю, кави та цигарок. Їжте більше овочів, фруктів, зелені та риби;
- старайтеся виключити з життя джерела стресу, не беріть участь у конфліктах і займіться заспокійливими заняттями;
- регулярно провітрюйте приміщення, особливо перед сном;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- перед сном приймайте контрастний душ;
- старайтеся лягати спати в один і той же час.
Якщо ж у дні магнітних бурь ваше самопочуття сильно погіршилося, рекомендується взяти лікарняний.