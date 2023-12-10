Утихнет ли магнитная буря: прогноз на 10 декабря

Как уверяют специалисты по космической погоде, в зимнее время года магнитные бури более вероятны из-за особых атмосферных условий. В это время года, ночи становятся длиннее, что создает благоприятные условия для формирования более стабильных и долговременных магнитных возмущений.
Магнитные бури: прогноз на декабрь
Сегодня, в воскресенье, 10 декабря 2023 года, возможна повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
В то же время, некоторые эксперты утверждают, что пик нынешней бури пришелся на субботу, 9 декабря, а сегодня ее мощность снизится до безопасного уровня.
Следующая слабая магнитная буря мощностью 4 балла ожидается 12-13 декабря.
А в конце месяца прогнозируется трехдневная магнитная буря – ориентировочно ее нужно ожидать 21-23 декабря. В первый день ее мощность составит 5 баллов, а затем снизится до 4-х.
Последняя декабрьская буря силой 5 баллов наступит 30 декабря.
В то же время важно помнить, что прогноз магнитных бурь на такой длительный период является неточным и может меняться на протяжении месяца, поскольку поведение Солнца трудно предсказать.
Как влияют на нас магнитные бури
Стоит отметить, что влияние магнитных бурь на здоровье не до конца изучено учеными. А эксперименты о воздействии бури на людей показывали противоречивые результаты.
В дни повышенной солнечной активности от метеочувствительных людей часто можно услышать жалобы на плохое самочувствие.
Самые распространенные симптомы магнитной бури:
- головная боль, головокружение, тошнота;
- боли в мышцах и суставах или в местах ранних переломов;
- повышенное давление;
- сонливость;
- обострение хронических болезней.
Тем не менее, большинство людей все же переживают геомагнитные штормы легко и без негативных симптомов.
Как уберечься от магнитного «шторма»
Чтобы магнитная буря прошла для вас легко и без ощутимых последствий для здоровья, придерживайтесь правил здорового образа жизни:
- ограничьте употребление жареной, острой, жирной пищи, а также алкоголя, кофе и сигарет. Ешьте больше овощей, фруктов, зелени и рыбы;
- постарайтесь исключить из жизни источники стресса, не участвуйте в конфликтах и займитесь успокаивающими занятиями;
- регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном;
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- перед сном принимайте контрастный душ;
- старайтесь ложиться спать в одно и то же время.
Если же в дни магнитных бурь ваше самочувствие сильно ухудшилось, рекомендуется взять больничный.