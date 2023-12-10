Утихнет ли магнитная буря: прогноз на 10 декабря

Магнитные бури: прогноз на декабрь

Сегодня, в воскресенье, 10 декабря 2023 года, возможна повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

В то же время, некоторые эксперты утверждают, что пик нынешней бури пришелся на субботу, 9 декабря, а сегодня ее мощность снизится до безопасного уровня.

Следующая слабая магнитная буря мощностью 4 балла ожидается 12-13 декабря.

А в конце месяца прогнозируется трехдневная магнитная буря – ориентировочно ее нужно ожидать 21-23 декабря. В первый день ее мощность составит 5 баллов, а затем снизится до 4-х.

Последняя декабрьская буря силой 5 баллов наступит 30 декабря.

В то же время важно помнить, что прогноз магнитных бурь на такой длительный период является неточным и может меняться на протяжении месяца, поскольку поведение Солнца трудно предсказать.

Как влияют на нас магнитные бури

Стоит отметить, что влияние магнитных бурь на здоровье не до конца изучено учеными. А эксперименты о воздействии бури на людей показывали противоречивые результаты.

В дни повышенной солнечной активности от метеочувствительных людей часто можно услышать жалобы на плохое самочувствие.

Самые распространенные симптомы магнитной бури:

головная боль, головокружение, тошнота;

боли в мышцах и суставах или в местах ранних переломов;

повышенное давление;

сонливость;

обострение хронических болезней.

Тем не менее, большинство людей все же переживают геомагнитные штормы легко и без негативных симптомов.

Как уберечься от магнитного «шторма»

Чтобы магнитная буря прошла для вас легко и без ощутимых последствий для здоровья, придерживайтесь правил здорового образа жизни:

ограничьте употребление жареной, острой, жирной пищи, а также алкоголя, кофе и сигарет. Ешьте больше овощей, фруктов, зелени и рыбы;

постарайтесь исключить из жизни источники стресса, не участвуйте в конфликтах и займитесь успокаивающими занятиями;

регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном;

проводите больше времени на свежем воздухе;

перед сном принимайте контрастный душ;

старайтесь ложиться спать в одно и то же время.

Если же в дни магнитных бурь ваше самочувствие сильно ухудшилось, рекомендуется взять больничный.