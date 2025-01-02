Аніме фест і вистава для дорослих: топ-5 подій в Одесі 3 – 5 січня

Втім ми знайшли дещо цікаве і для дорослих. Думаємо, вам буде добре загорнутися в блюзові ритми або сходити на виставу 16+. Тож не пропустіть можливості отримати новий досвід або дізнатися щось нове, а “Одеське життя” весь наступний рік буде допомагати вам в цьому.

3 січня, 19:00. Новорічний блюзовий Джем. More Music Club

Затишний зимовий вечір в невеликому музичному клубі. Теплий блюз як мотив щемкої ностальгії, сумливого спогаду, трепетного чуття, згадки, що її обережно видобуваєш зі схованок пам’яті.

Блюз як настрій – зимовий, у ритмі сніжинок на віконному склі, у тихострунних звуках снігопаду. Лагідний блюз як лірична відповідь печальному серцю: все буде добре…

5 січня, 16:00. Острів Скарбів. Театр юного глядача

Уже в перші хвилини глядачі перенесуться на віддалені Карибські острови, де вирують справжні пристрасті. Адже інакше і бути не може, коли в центрі подій опиняється легендарний капітан «Чорної Перлини», шукач небезпечних пригод Джек Горобець. Як у всіх піратів, у нього є вороги. І це – капітан Барбосса, якому одного разу вдалося позбавити Джека корабля.

Барбосса нападає на Порт Рояль, викравши при цьому дочку місцевого губернатора – красуню Елізабет. В неї закоханий парубок Уїлл Тернер, який понад усе прагне визволити кохану. Для цього він об’єднується з Джеком Горобцем, який теж не проти повернути свій корабель та поквитатися з Барбоссою.

Попереду – неймовірні пригоди. Тож приходьте, влаштовуйтесь зручніше та готуйтеся багато і щиро сміятися та співпереживати улюбленим героям.

5 січня, 15:00. Зимовий Аніме фест. Одеська філармонія.

Приготуйтесь до яскравих емоцій! Anime&K-Pop Fest – фестиваль для шанувальників аніме та k-pop!

Якщо ти захоплений поп-культурами Азії – цей івент точно для тебе! Ти зможеш поспілкуватися з однодумцями, чудово провести час зі своїми старими друзями та знайти нових, сфотографуватися з косплеєрами та улюбленими персонажами у нашій фото-зоні, послухати круті пісні у живому виконанні, подивитися на класні виступи місцевих учасників, пограти в цікаві ігри та конкурси, придбати купу мерчу у твою колекцію на ярмарку!

Спеціальний гість прямісенько із Токіо – японський гітарист Sana Takizawa.

5 січня, 18:00. Вистава “Мужики за викликом” .Театр юного глядача.

Організатори попереджають, ця вистава лише для дорослих. Якщо Вам нудно і самотньо звертайтеся в контору «Гарячий Шоколад», там ви зможете зануритися в світ справжніх чоловіків і весело провести дозвілля втілюючи всі ваші таємні бажання. Але ніколи не знаєш куди заведе тебе випадок.

Герої, потрапляючи в неймовірно смішні ситуації, дарують глядачам яскраві емоції, запальний стриптиз, сміх до сліз і незабутні враження!

5 січня, 12:00. Дитячий квест “Грінч і викрадена картина”. Одеський Національний художній музей

В Одеському Художньому трапилося дещо незвичайне! Ґрінч, відомий своєю нелюбов’ю до свят, вирішив зіпсувати Різдво й викрав одну з унікальних картин музею. Але його план не спрацював – він швидко зрозумів, що втратив різдвяний дух і вирішив усе виправити.

Ось тільки є одна проблема: Ґрінч сам не пам’ятає, де сховав частини картини. Тепер йому потрібна ваша допомога! Чи допоможете ви Ґрінчу врятувати свято?