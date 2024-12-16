Чи варто сьогодні брати ліки від тиску: прогноз магнітних бур на 16 грудня

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, сьогодні суттєвих магнітних бур на Землі не очікується, оскільки сонячна активність за останню добу була невисокою.

Раніше повідомлялося, що у цей день можлива слабка магнітна буря.

Попередньо, найближчим часом магнітні бурі можливі в період з 18 по 20 грудня. Однак слід пам’ятати, що цей прогноз ще може змінитися.

Магнітні бурі: хто в зоні ризику

У період сильних магнітних бур у зоні ризику виявляються люди з метеозалежністю та хронічними захворюваннями. Вони можуть відчувати такі симптоми:

підвищення тиску;

безсоння;

головний біль;

втома;

дратівливість;

зниження концентрації.

Але як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить лише від індивідуальних особливостей особистості.

Як пережити магнітні бурі

У дні магнітних бур можна спробувати:

лягти спати раніше;

піклуватися про своє харчування, зменшити кількість смаженої та жирної їжі, солоного, солодкого та алкоголю;