Стоит ли сегодня брать лекарство от давления: прогноз магнитных бурь на 16 декабря

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня существенных магнитных бурь на Земле не ожидается, поскольку солнечная активность за последние сутки была невысокой.

Ранее сообщалось, что в этот день возможна слабая магнитная буря.

Предварительно, в ближайшее время магнитные бури возможны в период с 18 по 20 декабря. Однако следует помнить, что данный прогноз еще может измениться.

Магнитные бури: кто в зоне риска

В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболевания. Они могут испытывать следующие симптомы:

повышение давления;

бессонница;

головная боль;

усталость;

раздражительность;

снижение концентрации.

Но как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности.

Как пережить магнитные бури

В дни магнитных бурь можно попробовать:

лечь спать пораньше;

позаботиться о своем питании, уменьшить количество жареной и жирной пищи, соленого, сладкого и алкоголя;