Стоит ли сегодня брать лекарство от давления: прогноз магнитных бурь на 16 декабря

Декабрь 2024 года еще отметится несколькими магнитными бурями, способными вызвать ухудшение самочувствия. Но сегодняшний день, понедельник, 16 декабря 2924 года, обещает быть более или менее спокойным.
По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня существенных магнитных бурь на Земле не ожидается, поскольку солнечная активность за последние сутки была невысокой.
Ранее сообщалось, что в этот день возможна слабая магнитная буря.
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Предварительно, в ближайшее время магнитные бури возможны в период с 18 по 20 декабря. Однако следует помнить, что данный прогноз еще может измениться.
Магнитные бури: кто в зоне риска
В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболевания. Они могут испытывать следующие симптомы:
- повышение давления;
- бессонница;
- головная боль;
- усталость;
- раздражительность;
- снижение концентрации.
Но как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности.
Как пережить магнитные бури
В дни магнитных бурь можно попробовать:
- лечь спать пораньше;
- позаботиться о своем питании, уменьшить количество жареной и жирной пищи, соленого, сладкого и алкоголя;
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- пытаться пить больше воды;
- выйти на долгую прогулку на свежем воздухе.