Чи триватиме магнітна буря у понеділок 27 травня?

За прогнозами астросиноптиків, сьогодні, у понеділок, 27 травня 2024 року, можливі періоди штормової космічної погоди. Тож метеозалежним людям слід готуватися до магнітної бурі, яка, втім, обіцяє бути помірною.
Магнітні бурі: найближчий прогноз
За повідомленням Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на нестабільному рівні, а сонячна активність, ймовірно, буде низькою.
А в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують цього дня «періоди штормової космічної погоди».
За прогнозами, останній у травні цього року сплеск сонячної енергії очікується 28 та 29 травня, а останні дні місяця будуть більш менш спокійними. А ось червень може розпочатися зі слабкої магнітної бурі, яка очікується приблизно 1-3 числа.
Як пережити магнітні бурі без шкоди здоров’ю
На думку вчених, магнітні бурі впливають не тільки на зв’язок, системи космічної навігації тощо, а й на наше самопочуття. Найбільш схильні до їхнього впливу люди з хворобами серця, гіпер- та гіпотоніки.
Також у дні геомагнітних хвилювань ми можемо відчувати мігрень, головний біль, безсоння, прискорене серцебиття, перепади тиску.
Щоб максимально знизити вплив магнітних бур на своє самопочуття, можна дотримуватись у ці дні нескладних правил:
- відмовтеся або хоча б скоротите вживання алкоголю та кави;
- не куріть;
- не піддавайте свій організм підвищеним фізичним навантаженням і не відвідуйте сауну/лазню, щоб не провокувати стрибки тиску;
- дотримуйтесь балансу роботи та відпочинку;
- живите збалансовано та пийте достатньо води;
- обмежте стресові фактори;
- для полегшення самопочуття можна спробувати контрастний душ.