Новини Одеси та Одеської області

Чи триватиме магнітна буря у понеділок 27 травня?

Чи триватиме магнітна буря у понеділок 27 травня?

За прогнозами астросиноптиків, сьогодні, у понеділок, 27 травня 2024 року, можливі періоди штормової космічної погоди. Тож метеозалежним людям слід готуватися до магнітної бурі, яка, втім, обіцяє бути помірною.

Магнітні бурі: найближчий прогноз

За повідомленням Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на нестабільному рівні, а сонячна активність, ймовірно, буде низькою.

А в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують цього дня «періоди штормової космічної погоди».

За прогнозами, останній у травні цього року сплеск сонячної енергії очікується 28 та 29 травня, а останні дні місяця будуть більш менш спокійними. А ось червень може розпочатися зі слабкої магнітної бурі, яка очікується приблизно 1-3 числа.

Як пережити магнітні бурі без шкоди здоров’ю

На думку вчених, магнітні бурі впливають не тільки на зв’язок, системи космічної навігації тощо, а й на наше самопочуття. Найбільш схильні до їхнього впливу люди з хворобами серця, гіпер- та гіпотоніки.

Також у дні геомагнітних хвилювань ми можемо відчувати мігрень, головний біль, безсоння, прискорене серцебиття, перепади тиску.

Щоб максимально знизити вплив магнітних бур на своє самопочуття, можна дотримуватись у ці дні нескладних правил:

  • відмовтеся або хоча б скоротите вживання алкоголю та кави;
  • не куріть;
  • не піддавайте свій організм підвищеним фізичним навантаженням і не відвідуйте сауну/лазню, щоб не провокувати стрибки тиску;
  • дотримуйтесь балансу роботи та відпочинку;
  • живите збалансовано та пийте достатньо води;
  • обмежте стресові фактори;
  • для полегшення самопочуття можна спробувати контрастний душ.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk