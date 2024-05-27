Чи триватиме магнітна буря у понеділок 27 травня?

Магнітні бурі: найближчий прогноз

За повідомленням Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на нестабільному рівні, а сонячна активність, ймовірно, буде низькою.

А в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують цього дня «періоди штормової космічної погоди».

За прогнозами, останній у травні цього року сплеск сонячної енергії очікується 28 та 29 травня, а останні дні місяця будуть більш менш спокійними. А ось червень може розпочатися зі слабкої магнітної бурі, яка очікується приблизно 1-3 числа.

Як пережити магнітні бурі без шкоди здоров’ю

На думку вчених, магнітні бурі впливають не тільки на зв’язок, системи космічної навігації тощо, а й на наше самопочуття. Найбільш схильні до їхнього впливу люди з хворобами серця, гіпер- та гіпотоніки.

Також у дні геомагнітних хвилювань ми можемо відчувати мігрень, головний біль, безсоння, прискорене серцебиття, перепади тиску.

Щоб максимально знизити вплив магнітних бур на своє самопочуття, можна дотримуватись у ці дні нескладних правил: